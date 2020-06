“El final del paraíso” se convirtió en una de las series más vistas de Telemundo, pero llegó a su fin en diciembre pasado. La historia protagonizada por Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Kimberly Reyes, Catherine Siachoque y Fabián Ríos no hubiera sido la misma si no contaba con los demás personajes que complementaron la trama de la telenovela que inició llamándose “Sin senos no hay paraíso”.

'Jota’y ‘Vanessa’ fueron precisamente los actores que sumaron mucho a la trama, ya que ellos eran los mejores amigos de ‘Catalina’ y ‘Albeiro’, pero a lo largo de las cinco temporadas, sus vidas cambiaron mucho, ya que el personaje interpretado por Estefanía Gómez también fue parte de la DEA.

Durante cuatro temporadas la actriz colombiana se ganó el cariño del público en la piel de Vanessa, la mujer de Jota (Francisco Bolívar). Lo que probablemente nunca se hubiera imaginado la intérprete es que uno de sus compañeros de trabajo de esta serie terminaría convirtiéndose en el esposo de su hija.

ESTEFANÍA GÓMEZ Y GIANCARLOS DE SOUSA PASARON DE SER COMPAÑEROS DE TRABAJO A FAMILIA

Gina Montoya, la primogénita de Estefanía Gómez se casó el pasado mes de enero con el actor venezolano Giancarlo de Sousa, quien interpretó al agente de la DEA ‘Michael Rubens’ en “El final del paraíso”.

Luego de casi 8 meses de relación, la pareja decidió dar un paso más allá y darse el sí para siempre en el altar.

“Dios bendiga este amor. Me siento inmensamente feliz por ustedes. Son hermosos en todos los sentidos”, escribió emocionada la actriz en Instagram tras el casamiento.

Aunque los novios no compartieron muchos detalles de la boda, en las fotos publicadas por el novio se pudo ver que la ceremonia fue bastante sencilla, pero estuvo llena de mucho amor.

Al evento que se celebró en Estados Unidos, solo asistieron los padres de los esposos, familiares y algunos amigos cercanos.

“Mientras te abrazaba supe que el mejor lugar del mundo es en ti, siempre en ti”, escribió la primogénita de Estefanía junto a varias imágenes de la ceremonia.

¿CÓMO SE CONOCIERON GIANCARLOS DE SOUSA Y GINA MONTOYA?

Lo que muchos desconocen es que gracias a la actriz su hija se casó con el que sería el amor de su vida, pues según contó Estefanía, fue ella quien hizo que se conocieran.

La actriz habló en el programa ‘Lo Sé Todo’ y habló sobre algunos detalles de su relación, pero también dijo que durante las grabaciones de ‘El final del paraíso’, ella los presentó y literalmente, fue amor a primera vista.

