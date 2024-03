CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Los Casagrande” viajan a México para celebrar el cumpleaños número 12 de Ronnie Anne, quien por accidente liberada a una antigua deidad que provoca un caos e incluso despierta a Ucumu, el dios del inframundo, en la segunda película de animación y la cuarta en total de la franquicia de Nickelodeon, tras “The Loud House Movie”, “A Loud House Christmas” y “A Really Haunted Loud House”. A continuación, te cuento lo que pasó con Ronnie Anne, Punguari y los otros personajes de la cinta de Netflix que se estrenó el 22 de marzo de 2024.

Durante sus vacaciones de verano, Ronnie Anne cumple 12 años y planea disfrutarlo a su manera y en compañía de sus amigos, sin embargo, su madre tiene otra idea: viajar a Michoacán, México, para celebrar en familia el festival de Fuego Nuevo, una celebración para adorar a Chipri, el dios del sol. Pero sobre todo, Maria Casagrande-Santiago desea compartir más tiempo con su hija.

A pesar de las objeciones de Ronnie, “Los Casagrande” hacen el viaje familiar. Poco antes de que llegue la abuela Lupe, Anne compra un misterioso collar sin imaginar que contiene el alma de la semidiosa Punguari, que tras desafiar a su madre para convertirse en una deidad fue atrapada en una montaña por su madre Susiki.

María planea pasar las vacaciones con su hija Ronnie Anne en la cinta animada "Los Casagrande: La película" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS CASAGRANDE: LA PELÍCULA”?

Cuando Maria presiona a su hija para completar su itinerario de viaje, Ronnie Anne se escabulle a la montaña para patinar y hacer una videollamada con su mejor amiga. Durante su expedición, el collar la hace caer y luego de romperse, provoca un terremoto que deja unas grietas desde las que surgen unas peculiares polillas. A unos metros, la pequeña encuentra a otra niña, quien se ofrece a acompañarla.

De regreso en la casa de su familia, Ronnie Annie trata de contarle a su madre sobre lo que le sucedió en la montaña y la liberación de Punguari, pero Maria no deja de regañarla por marcharse, así que recurre a su tío Carlos, que menciona que la semidiosa buscará la máscara de las mil caras, que se encuentra en el museo de Japunda, para convertirse en una deidad.

Punguari finge ser una niña normal llamada Shara para seguir a Ronnie Anne y conseguir la poderosa máscara. En el museo encuentran un portal secreto detrás de un tapiz y llegan hasta el valioso objeto. Punguari sugiere colocar la gema azul en la máscara y finalmente recupera sus poderes. En ese momento, revela su verdadera identidad y deja encerrada a Ronnie.

Gracias a un espejo mágico, Ronnie Anne se comunica con el resto de “Los Casagrande”, quienes no dudan en acudir en su ayuda. Tras liberar a la niña, se disponen a intentar detener a Punguari antes de que destruya el pueblo. No obstante, un antiguo pergamino revela que el verdadero villano es Ucumu, que pretende utilizar las grietas en la tierra para escapar del inframundo.

Punguari pierde el control y su madre Sisiki la encierra en la montaña para protegerla en la cinta animada "Los Casagrande: La película" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS CASAGRANDE: LA PELÍCULA”?

¿Ronnie Anne vence a Ucumu?

Después de convertirse en una deidad, Punguari causa muchos destrozos en el pueblo para construir su propio templo. Cuando se dispone a celebrar sus hazañas se da cuenta de que no tiene a nadie. Debido a la música que pone y a que se identifica con ella, Ronnie Anne comprende que la nueva deidad no quiere lastimar a nadie y que no es consciente del daño que está causando.

Decidida a hacer entrar en razón, Ronnie atraviesa las grietas, seguida de su madre, y le explica que Suzuki no la encerró en la montaña para castigarla sino para protegerla de Ucumu. Además, tanto Chipri como Suzuki se sacrificaron para salvar al pueblo del dios del inframundo.

Punguari se da cuenta de su error, pero ya es tarde, Ucumu es libre y empieza a causar destrucción. Pero no todo está perdido porque Ronnie Anne conoce la forma de derrotarlo: una chancla en llamas. Mientras Los Casagrande buscan la flama sagrada de Chipri en el templo que está debajo de la casa familiar y desentierran una chancla gigante, las dos niñas distraen a Ucumu.

Durante la pelea, Punguari descubre que sus padres siguen con vida y están atrapados en las gemas que Ucumu ostenta en su casco. Tras una ardua pelea, los protagonistas consiguen derrotar al dios del inframundo y traer de regreso a Suzuki y Chipri, quienes utilizan su magia para reconstruir el pueblo. Además, ambas madres e hijas resuelven sus diferencias.

Ronnie Anne logra vencer a Ucumu con ayuda de su familia y Punguari en la cinta animada "Los Casagrande: La película" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS CASAGRANDE: LA PELÍCULA”?

“Los Casagrande: La película” está disponible en Netflix desde el 22 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver la cinta animada solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.