CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Los días” (“The Days”), serie japonesa de Netflix dirigida por Masaki Nishiura y Hideo Nakata, que narra el desastre nuclear que ocurrió el 11 de marzo de 2011 en la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi en Ōkuma después del el terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011.

La planta había estado en funcionamiento durante 40 años cuando ocurrió el desastre nuclear, considerado el peor desde el incidente de Chernobyl en 1986. El terremoto afecta a la central eléctrica y cobra la vida de algunos operadores, pero el tsunami daña los sistemas de refrigeración y provoca un apagón total, con el que los empleados de la planta no saben cómo lidiar.

Por lo tanto, “Los días”, escrita por Jun Masumoto y basada en el libro de Ryûshô Kadota, se centrará en múltiples perspectivas, incluido el gobierno y aquellos que estuvieron en primera línea, poniendo en riesgo sus vidas para mitigar el daño.

Masao Yoshida informando de la situación en la central al gobierno en la serie japonesa "Los días" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS DÍAS”?

Mientras el Gobierno les pide a los ciudadanos que no pierdan la calma y que permanezcan en sus casas, no hay luz en la sala de control y los operadores no pueden verificar el estado de los reactores ni si el sistema de refrigeración está funcionando, así que deciden abrir las válvulas de las tuberías de agua.

Masao Yoshida, el gerente de la estación, solicita camiones de bomberos para enfriar los reactores, pero debido al mal estado de las carreteras y la destrucción provocada por el terremoto demoran en llegar, al igual que el vehículo con los suministros eléctricos para reactivar la sala de control.

Cuando la presión en la unidad de contención aumenta rápidamente y una explosión catastrófica es inevitable, TOEPCO, la compañía de electricidad, sugiere liberar gas a la atmósfera y algunos empleados se ofrecen como voluntarios para abrir las válvulas manualmente.

Aunque lo logran con éxito, los problemas continúan, ya que una explosión de hidrógeno destruye las mangueras de agua que debían enfriar los reactores. Yoshida sugiere utilizar el agua de mar, pero la sede de la C.E.E. le dice que debe esperar la autorización de la administración.

Sin embargo, se trata de una solución temporal. A lo largo de los ocho episodios de “Los días”, los protagonistas deben lidiar con cada nuevo problema que surge en la central y en más de una ocasión los empleados arriesgan su vida para evitar una catástrofe mayor. Cuando comprenden la magnitud del daño, Yoshida ordena evacuar a la mayoría de los operarios y el gobierno de los Estados Unidos le pide a sus ciudadanos en Japón que evacuen.

Además, le informan al primer ministro que, en el peor de los casos, un tercio del país, incluyendo el área de Tokio, será una zona inhabitable durante décadas.

Masao Yoshida tratando de solucionar cada problema en la central en "Los días" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS DÍAS”?

¿Cómo logran estabilizar los reactores?

Con la ayuda voluntaria de Araki y otros miembros del Servicio de Seguridad Nuclear, consiguen que el agua llegue a los reactores, asimismo, los helicópteros siguen llevando agua y TOEPCO envía camiones bomba, y finalmente logran estabilizarlos.

Sin embargo, el trabajo aún no termina, ya que deben lidiar con las consecuencias. Se restablece la energía en la sala de control, se realizan los funerales de los operadores que fallecieron y los esfuerzos para enfriar el reactor y poder clausurarlo continuaron por un mes.

Al final de “Los días”, se informa que aún queda combustible nuclear no usado en el interior de los reactores. En enero de 2017 se descubrió que hay varias toneladas de desechos nucleares y en febrero de 2019 se descubrió que se pueden mover los escombros, pero todavía no se sabe cómo almacenarlos y muchos menos cómo eliminarlos.

Tras la catástrofe, Masao Yoshida fue diagnosticado con cáncer en etapa 3 y falleció el 9 de julio de 2013 a los 58 años. Su testimonio fue publicado como “El testimonio de Yoshida”, junto con el informe de TEPCO del análisis del accidente nuclear ha demostrado ser un registro invaluable de un accidente en una central nuclear.