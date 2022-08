No es un secreto de que la televisión mexicana es una de las más influyentes y prestigiosas de América Latina, creando éxitos que traspasaron fronteras y marcaron historia tanto en telenovelas, programas de entretenimientos y más.

Cabe destacar que quienes llevaron adelante los exitosos proyectos no siempre fueron celebs de México, sino que la industria ha recurrido a artistas de otras nacionalidades, tal es el caso de actores como Andrés García en el pasado o William Levy en los últimos años.

Sin embargo, existe un grupo de artistas que acumularon gran fama en sus respectivos países, pero que no lograron consolidarse en la televisión mexicana, a pesar de haber tenido, incluso, roles principales en algunas producciones.

ACTORES QUE NO TRIUNFARON EN MÉXICO

Gaby Espino

La actriz venezolana entró con fuerza a la televisión mexicana, siendo protagonista de “Mundo de fieras”, donde compartió roles con consagrados actores como César Évora, Edith González y Sebastián Rulli.

No obstante, aunque la telenovela tuvo un éxito moderado, Espino no conectó con la audiencia, por lo que tuvo que resignarse a roles de reparto o participaciones menores en otras producciones, además de conseguir protagónicos en Estados Unidos en series como “Sin vergüenza” (2007) y “Más sabe el diablo” (2010), aunque en México, no volvería a conseguir papeles tan importantes como el de 2006.

Gaby Espino protagonizó "Mundo de fieras" en 2006. (Foto: Gaby Espino / Instagram)

Carlos Ponce

El puertorriqueño tuvo un paso fugaz por Televisa, donde protagonizó “Sentimientos Ajenos”, donde además de actuar, también interpretó el tema principal de la producción, por el que recibió varios premios locales.

Tras esto, el esposo de Karina Banda tentó suerte en Estados Unidos, uniéndose a “Entertainment Tonight”, conduciendo “Miss Universo 2006″ y siendo parte de “Dame Chocolate” y “Perro amor” de Telemundo.

Aunque la salida del cantante se dio por buscar nuevos horizontes, lo cierto es que el nombre del actor no logró tal reconocimiento de las producciones mexicanas.

Carlos Ponce abandonó México para probar suerte en Estados Unidos (Foto: Carlos Ponce / Instagram)

Joana Benedek

Recordada por su gesto imponente e interpretaciones de villana, la actriz nacida en Rumania fue parte de telenovelas como “Mujeres engañadas” (2000), “Amigas y rivales” (2001) o “La fea más bella” y “Destilando amor” (2007).

Aunque posteriormente participaría solo en dos producciones más, para el 2011 elegiría el retiro y dedicarse de lleno a su canal espiritual en redes sociales.

Joana Benedek en su papel de villana como Roxana Brito De la O en “Amigas y rivales”, de 2001 (Foto: Televisa)

Juan Pablo Gamboa

El actor colombiano fue otro caso de una carrera que fue de menos a más. Aunque pasó sus primeros años en papeles menores, no sería hasta su regreso a su país natal que su carrera levantaría vuelo con el protagónico de “Si nos dejan” (1995).

Tras esto, volvería a México y participaría en producciones de Televisa como “Carita de ángel”, “La usurpadora” y “Niña amada mía”, recibiendo por esta última el premio a Mejor Villano de TVyNovelas. Años después, elegiría continuar su carrera en Estados Unidos, donde no conseguiría cumplir con las expectativas que surgían en su carrera.