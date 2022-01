En el año 2009 llegaba a la televisión “Los misterios de Laura”, una ficción protagonizada por María Pujalte que se convirtió en todo un éxito de audiencia. A lo largo de sus tres temporadas, emitidas hasta el 2014 en La 1, conocimos a varios personajes, entre ellos los gemelos Carlos y Javi, interpretados por los actores Juan y Raúl del Pozo.

Los hijos de Laura Lebrel (María Pujalte) y Jacobo Salgado (Fernando Guillén Cuervo), volverán a encarnar sus papeles en la tv movie ‘Laura y el misterio del asesino inesperado’, que Televisión Española estrenará el domingo 9 de enero de 2022.

Cuando comenzó la serie, Juan y Raúl del Pozo, tenían tan solo siete años. Ahora, ocho años después del final de la serie, la cadena ha decidido volver a contar con ellos para este nuevo proyecto. Aquellos pequeños niños que conocimos están convertidos en unos jóvenes universitarios y aquí te mostramos cómo lucen en la actualidad.

"Los misterios de Laura" se emitió durante tres temporadas del 27 de julio de 2009 al 8 de abril de 2014 (Foto: TVE)

¿CÓMO LUCEN HOY JAVI Y CARLOS, LOS GEMELOS DE “LOS MISTERIOS DE LAURA”?

Con tan solo siete años, los actores Juan y Raúl del Pozo interpretaron a los hermanos Javi y Carlos en la exitosa serie “Los misterios de Laura”. Los hijos gemelos de Laura Lebrel (María Pujalte) se ganaron un lugar en el corazón del público con su carisma y espontaneidad.

Ocho años después del final de la exitosa serie, Los actores Juan y Raúl del Pozo volverán a interpretar a los hermanos Javi y Carlos para la tv movie ‘Laura y el misterio del asesino inesperado’.

Ahora, los dos jóvenes tienen 19 años y están estudiando en sus respectivas carreras universitarias. Después del éxito de la serie que los lanzó a la fama, los actores Juan y Raúl del Pozo siguieron trabajando en proyectos para la televisión, aunque de manera más esporádica.

Ahora, los dos jóvenes tienen 19 años y están estudiando en sus respectivas carreras universitarias (Foto: TVE)

Aunque han pasado desapercibidos en los últimos años, los jóvenes actores han seguido ligados a la industria audiovisual con varios proyectos. Entre las producciones en las que han trabajado encontramos a ‘Acusados’ y ‘Marco’, los hermanos encadenaron varias ficciones en Mediaset España, donde participaron en las miniseries ‘El rey’ y ‘Los nuestros’.

Por el lado de la gran pantalla debutaron en 2009 con “After”, repitiendo posteriormente en 2016 con el corto “Yo no he sido”. Además, Juan y Raúl del Pozo tienen pendiente de estreno el largometraje “Live is Life”, dirigido por Dani de la Torre y producido por Atresmedia Cine.

Los gemelos interpretan a Álvaro y Maza, dos de los protagonistas de este homenaje a los años ochenta que está escrito por Albert Espinosa (‘Polseres vermelles’). La historia sigue a un grupo de cinco jóvenes que durante una noche de San Juan vivirán una aventura que cambiará sus vidas.

La serie se iba a llamar originalmente Madres y detectives,4​ pero La 1 le cambió el nombre final por Los misterios de Laura antes de su estreno (Foto: TVE)

A pesar de su corta trayectoria, estos dos hermanos pueden presumir de tener diferentes versiones de sus personajes de ‘Los misterios de Laura’ en otros países. Gracias a los remakes internacionales, existen otros Carlos y Javi, como Harrison y Nicholas (Charlie y Vicent Reina) en la estadounidense ‘The Mysteries of Laura’ o Luca e Marco Banti (Leonardo y Matteo Frontoni), la versión italiana ‘I misteri di Laura’, entre otras más adaptaciones.

La tv movie ‘Laura y el misterio del asesino inesperado’ se estrenará el domingo 9 de enero de 2022 por Televisión Española, donde podremos volver a ver los actores Juan y Raúl del Pozo.