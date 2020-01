Esta década la familia Kardashian-Jenner ha sido un remezón en el espectáculo internacional. Gracias a las redes sociales hemos podido ser testigos del día a día de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, los íconos del medio. Es por eso que para terminar el año, te presentamos los cinco momentos Kardashians que más sacudieron el mundo.

“Llámame Caitlyn Jenner”

Después de más de 20 años de matrimonio y dos hijas, Kris Jenner y Bruce Jenner le pusieron fin a su matrimonio. En abril del 2015, el deportista hizo publico algo que no lo había hecho antes por proteger a sus hijas, como él mismo declaró. “Yo me considero una mujer”, fue la frase que revolucionó a todo el mundo. El padre de Kylie y Kendall Jenner contó a todos algo que tenía guardado desde siempre.

Bruce siempre fue una mentira para él, poco a poco empezó una transformación que en julio del mismo año se hizo oficial con la portada que hizo para la revista Vanity Fair que lleva el titular “Llámame Caitlyn”. Empezó su transición tomando hormonas y operándose el busto, y la concluyo a inicios del 2017 con una cirugía de cambio de sexo.

Esta noticia no solo sacudió el mundo sino la vida de las Kardashian-Jenner quienes mostraron a través de su reality lo complicado que fue atravesar la transición de Caitlyn. Las más afectadas fue su hija Kendall quien declaró que “le rompió el corazón” enterarse de la noticia y Kris quien ha cortado todo el vínculo con su ex esposo desde que este publicó su libro.

Bruce Jenner y después Caitlyn

La sobredosis de Lamar Odom

Tras un mes de conocerse, Khloé Kardashian se casó en el 2007 con el jugador de baloncesto Lamar Odom. Tras seis años de matrimonio, en el 2013 hicieron publico su divorcio tras los diversos rumores de infidelidad y adicción hacia el deportista. Finalmente los rumores se hicieron reales y en el 2015, Lamar fue encontrado inconsciente en un prostíbulo.

Odom estuvo en coma por cuatro días, sufrió 12 derrames cerebrales y seis ataques cardíacos. A pesar de haber culminado su matrimonio hace dos años, la primera en acompañarlo fue Khloé Kardashian. No solo a ella, sino a toda la familia le afecto la situación del deportista tras haber compartido tantos años con ellos. Uno de los más afectados fue Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian quien tiene una fuerte amistad con Lamar.

Lamar Odom y Khloe Kardashian

El asalto a Kim en París

Si hay una fecha que Kim Kardashian no va a olvidar es el 03 de octubre del 2016. Durante esas fechas se realizaba la Semana de la Moda en Parías a la que Kim es imposible que no vaya; sin embargo ocurriría algo que le cambiaría la vida por completo. Esa noche de octubre mientras se encontraba sola en su habitación, unos hombres vestidos de policías irrumpieron en su habitación, le apuntaron con una pistola y la ataron en una bañera.

En tan solo ocho minutos, a la socialité le robaron sus joyas valorizadas en más de 10 millones de dólares. Ese hecho conmocionó a todo el mundo pues ella siempre solía contar con mucha seguridad y por cómo sucedieron los hechos. Inmediatamente, Kim voló a Nueva York en su jet privado. Después de cinco meses hizo una aparición publica para contar el terrible hecho en The Ellen Show, más es en su reality que se le puede ver muy afectada contando detalles del robo que le cambió la vida.

Kim Kardashian se quiebra y llora al recordar robo en París

El resurgimiento de Kourtney Kardashian

Desde que inició el reality Keeping Up With The Kardashians, todos fuimos testigos del noviazgo entre Scott Disick y Kourtney Kardashian. Un romance conflictivo que cuando se creyó que había terminado, en 2009 la mayor de las hermanas hizo publico su embarazo y su regreso con Scott. Mason Disick nació en diciembre del mismo año siendo el primero de la nueva generación Kardashian. Dos años después nació Penelope y a los dos siguientes llego Reign.

Gracias al reality se pudo ver lo conflictivo que fue es romance. Mientras Kourtney siempre intentó sacar adelante a su familia, Scott luchaba contra adicciones, una de ellas al alcohol. Después de decenas de intentos, decidieron terminar por el bien de su familia en un viaje a Costa Rica en el 2017. A partir de ese año Kourtney se empoderó muchisímo y, sin dejar de ser una gran madre, se convirtió en una mujer sexy y segura.

Hoy a sus 40 años se rumorea que ha regresado con Younes Bendjima, un modelo con el que mantuvo una relación entre el 2017 y 2018. A través de sus redes sociales también se puede ver lo bien que se encuentra físicamente y como disfruta la vida junto a sus hijos. Scott Disick sigue en contacto con sus hijos y mantiene una muy buena relación de amigos y de padres con Kourtney.





(Foto: @kourtneykardashian)

El embarazo secreto de Kylie Jenner

A raíz que fue creciendo, la menor de las hermanas Kardashian-Jenner fue ganando protagonismo hasta convertirse en una de las figuras públicas más importantes del mundo. La dueña de Kylie Cosmetics a penas cumplió 18 años en el 2015 hizo publico su romance con el rapero Tyga. Tras dos años de una tormentosa relación, terminaron y al poco tiempo empezó a salir con el también rapero Travis Scott. Siempre activa en sus redes sociales, hubo un tiempo en el 2017 que poco a poco se fue desapareciendo y tras publicar casi diario fotografías en su cuenta de Instagram, pasó a hacerlo ocasionalmente. Los rumores no tardaron en surgir, ¿Kylie Jenner estará embarazada?

Tras más de cuatro meses en prácticamente el anonimato, el 04 de febrero del 2018, Kylie Jenner publicó un mensaje en Instagram no solo confirmando su embarazo, sino anunciando que su hija con Travis Scott ya había nacido. La pequeña Stormi Webster nació el 01 de febrero y, si bien no hizo publico el embarazo, Kylie registro su dulce espera en un documental que publicó en su cuenta de YouTube, convirtiéndose en el mejor secreto del clan Kardashian-Jenner.

Kylie Jenner embarazada