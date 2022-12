CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el libro homónimo de Torcuato Luca de Tena, “Los renglones torcidos de Dios” (“God’s Crooked Lines” en inglés) es una película española de Netflix dirigida por Oriol Paulo que narra la historia de Alice Gould (Bárbara Lennie), una detective que ingresa en un hospital psiquiátrico para seguir las pistas en un caso de asesinato que ocurrió en el centro unos meses atrás.

En un entorno de enfermedades mentales, identificar qué es verdad y qué no lo es, resulta bastante más complicado de discernir. Mientras investiga la muerte de Damián García del Olmo, Alice se relaciona con Ignacio Urquieta, un interno que tiene privilegios especiales por su buena conducta, los hermanos gemelos Rómulo y Remo, y la doctora Montse Castell.

Además, la protagonista de “Los renglones torcidos de Dios” debe presentarse a sus sesiones con el Dr. César Arellano, el jefe de los Servicios Clínicos del hospital, para no despertar sospechas. No obstante, también aprovecha esos encuentros para conseguir más información y pistas que la lleven hasta la verdad.

Alice hablando con Ignacio Urquieta en la película española "Los renglones torcidos de Dios" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS”?

Ignacio Urquieta es el primer sospechoso de Alicia, pero cuando descubre que su compañero sufre de fobia al agua y no esquizofrenia, lo descarta. Una conversación con este último, lo lleva a seguir a Luis Ojeda, conocido como el Gnomo, pero en su lugar encuentra a Rómulo, quien cree que es su madre y la lleva a su lugar seguro.

Poco después aparece el Gnomo, golpea a Alice en la cabeza. La mujer despierta en el centro psiquiátrico atada a su cama. Al pedir explicaciones, le dicen que asesinó a Ojeda. Ella asegura que solo intentaba defenderse, pero nadie le cree.

Más tarde, llega el director Samuel Alvar y la protagonista de “Los renglones torcidos de Dios” le pide acceso a los archivos para poder realizar su trabajo con más eficiencia. Cuando el médico se muestra confundido, la detective privada le recuerda que han intercambiado cartas antes de su ingreso al centro.

Alvar le repite que está equivocada, pero la mujer insiste en que trabaja para su amigo el Sr. del Olmo y que ingresó voluntariamente al centro para investigar la muerte de Damián. Alice se altera y es sedada para que no cause más problemas. Entonces, ¿está enferma o no?

El doctor Samuel Alvar explicó que Alice intentó envenenar a su esposo varias veces en "Los renglones torcidos de Dios" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS”?

¿Alice es mentalmente inestable?

“Los renglones torcidos de Dios” juega con la idea de que la investigación de Alice es real o solo un invento de una mujer desequilibrada. Al inicio de la película española de Netflix se explica que ella fue internada con la autorización de su esposo Heliodoro y por recomendación del Dr. E. Donadio, quien escribió una carta advirtiendo de la increíble habilidad de la paciente para mentir.

Sin embargo, cuando Alice se siente acorralada confiesa su verdad. Asegura que todo fue parte de su plan para infiltrarse, que su esposo la ama y no sabe nada de su nuevo caso, que la carta de su médico la escribió ella. Sus argumentos son tan convincentes que incluso los médicos dudan del diagnóstico del doctor Alvar.

Sin embargo, ella realmente está enferma y como lo advirtió la carta de Donadio es capaz de confundir a los médicos. Sin embargo, cuando se siente descubierta pierde el control, tal como pasó cuando Raimundo García del Olmo apareció y la desmintió, y cuando el doctor Donadio llegó a su audiencia. En ese momento, el público se da cuenta que el hombre que ella creía Raimundo del Olmo era en realidad su médico.