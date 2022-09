Las cadenas latinas en los Estados Unidos han tenido unas primeras semanas de septiembre cargadas de novedades en su grilla de programación. Univisión, además de mover los horarios de “La mexicana y el güero” y “La herencia”, estrenó “Los ricos también lloran”, mientras que Telemundo hizo lo propio con el melodrama turco “El fuego del destino”.

Ambas producciones fueron lanzadas en el horario prime time, lo cual deja en evidencia la gran expectativa que tienen los directivos de los canales, pero como es obvio, solo una de las dos se iba a quedar con el primer lugar en niveles de audiencias y en esta oportunidad fue la protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martín.

De esta forma, Univision vuelve a ponerse por encima de su principal competencia en el horario más caliente de la televisión, demostrando su constante supremacía de los últimos meses, aunque es preciso señalar que han habido momentos buenos y malos, como cuando estuvo “La casa de los famosos 2” en Telemundo, ocupando posiciones superiores.

“LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN”

La telenovela de TelevisaUnivision, con su estreno de dos horas el pasado martes 6 de septiembre, alcanzó casi 1.5 millones de televidentes en promedio durante su horario. Además, se posicionó como el programa más visto del prime time en los canales latinos en Estados Unidos, superando a otros de Telemundo y de su propio canal.

La historia, que es protagonizada por Sebastián Rulli y Claudia Martín y antagonizada por Fabiola Guajardo, es una nueva versión de la telenovela original de 1979, “Los ricos también lloran” de Verónica Castro. Es decir, esta es su segunda adaptación, pues en 1995 se hizo una con el nombre de “María la del barrio”, recordada por la actuación principal de Thalía.

Para esta oportunidad, se ve a Mariana quedando sola por el fallecimiento de sus padres y, por cosas de la vida, es acogida en la casa de un millonario de nombre Alberto Salvatierra. Es allí donde conoce al hijo de la persona que le dio la mano, Luis, de quien se enamora, aunque existen muchas trabas para que su relación se concrete.

Sebastián Rulli y Claudia Martín en la telenovela "Los ricos también lloran" (Foto: TelevisaUnivision)

“EL FUEGO DEL DESTINO”

El melodrama turco obtuvo una cantidad importante de espectadores, pero no se posicionó en lo más alto del prime time. Es más, no alcanzó ni los tres primeros puestos, pues no llegó al millón de televidentes en promedio.

Esta novela de origen europeo cuenta la historia de cuatro mujeres, quienes dejan atrás su pasado tras estar al borde de la muerte y así buscar justicia y el verdadero amor.

Telemundo apuesta por “El fuego del destino” en su horario prime time (Foto: Telemundo / Instagram)

LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN AUDICENCIA

“Los ricos también lloran” (Univision): 1,433,000 (P2+) “La herencia” (Univision): 1,322,000 (P2+) “La rosa de Guadalupe” (Univision): 1,217,000 (P2+)