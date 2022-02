Hernán Hernández es uno de los fundadores de Los Tigres del Norte, la agrupación de música regional mexicana que con 50 años de trayectoria ha conquistado al público. El músico es el responsable del bajo eléctrico y la segunda voz, además de ser uno de los rostros principales de la banda que ha vendido más de 60 millones de copias em el mundo.

Los Tigres del Norte han sabido ganarse el cariño del público, de varias generaciones y continentes, quienes siguen cada paso de los integrantes del grupo. Aunque cada uno es importante, en esta oportunidad nos enfocaremos en Hernán Hernández.

Hernán Hernández siempre ha tratado de estar enfocado solo en la música y en Los Tigres del Norte, pero no se ha salvado de estar envuelto en la polémica. Según reportan los medios de espectáculos mexicanos, el cantante tiene un hijo no reconocido llamado José Davian, mejor conocido como “El tigrito”. Aquí te contamos más detalles sobre el tema.

Hernán Hernández, de Los Tigres del Norte, tiene dos hijos: Raúl y Giovanni (Foto: Hernán Hernández / Instagram)

“TIGRITO”, EL SUPUESTO HIJO NO RECONOCIDO DE HERNÁN HERNÁNDEZ DE LOS TIGRES DEL NORTE

Por muchos años ha existido el rumor de que Hernán Hernández de Los Tigres del Norte tiene un hijo no reconocido llamado José Davian, mejor conocido como “El tigrito”.

El mismo joven menciona ser hijo del vocalista de Los Tigres del Norte. José Davian habría heredado el talento para la música de su supuesto padre pues ya tiene experiencia en el espectáculo.

En el programa mexicano “En Vivo”, José Davian y su madre hablaron ante las cámaras sobre la ausencia de Hernán Hernández. La mujer señaló que el vocalista de Los Tigres del Norte es el padre de su hijo, que sí han tenido comunicación pero que no tuvo apoyo.

Hernán Hernández Angulo nació el 22 de junio de 1968 en Mocorito, Sinaloa (Foto: Los Tigres del Norte)

La madre de José Davian señala que su hijo y Hernán Hernández se mantuvieron en contacto hasta que su hijo cumplió 18 años, después ya no supo nada de él.

“Tuvimos comunicación hasta que mi hijo cumplió los 18 años, porque ayuda no...ya no quiero hablar del tema”, afirma la madre de José Davian al programa mexicano “En Vivo”.

En el informe del mencionado medio se señala que “El tigrito” tiene más de seis años de no tener comunicación con su supuesto padre. El joven dice que ha intentado una y mil maneras de encontrarlo, pero todo ha sido en vano.

“Desde los 18 a los 24 años es cuando se hacen las decisiones que te va a ser la persona que vas a hacer por el resto de tu vida, y pues me he caído pero me le levanto y pues no has estado ahí pero no te tengo rencor, no te odio. Te quiero mucho y te extraño”, fue el mensaje que le envió osé Davian a su supuesto padre Hernán Hernández.

Cabe señalar que Hernán Hernández, de Los Tigres del Norte, tiene dos hijos: Raúl y Giovanni, quienes han seguido los pasos de su padre y se dedican también a la música, pero con un estilo diferente.

Hasta el momento Hernán Hernández no se ha pronunciado sobre su supuesto hijo José Davian, tampoco ha salido a los medios a aclarar o desmentir lo que afirma el joven músico.