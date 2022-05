Canciones como las que interpretan Los Tigres del Norte normalmente las escuchamos en las radios, programas de televisión y en los conciertos de la agrupación, pero hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió a todos cuando un tema de la mencionada banda sonó en su conferencia de prensa.

El motivo de su decisión de emitir la canción “Somos más americanos” fue como respuesta a unas polémicas declaraciones del gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, en las que tocó el tema de la migración ilegal. Es por ello que muchos se preguntan qué tiene que ver este tema con temas políticos.

Debido a la sensación que ha generado la canción de Los Tigres del Norte, en la presente nota contaremos un poco de qué se trata con la finalidad de dar luces a todos los interesados de su importante papel en esta discusión entre personas con grandes cargos políticos en sus respectivos países.

Los Tigres del Norte suelen contar historias de migrantes mexicanos en Estados Unidos (Foto: Los Tigres del Norte / Facebook)

LA HISTORIA DE LA CANCIÓN “SOMOS MÁS AMERICANOS”

Una gran cantidad de canciones de los Tigres del Norte hablan sobre lo mal que la pasan los mexicanos que deciden cruzar la frontera hacia Estados Unidos y buscar un futuro mejor para ellos y sus respectivas familias, las cuales muchas veces se quedan en su nación, dejando un sentimiento de tristeza profundo en todos.

En este corrido no sería la excepción, ya que, si escuchamos la letra, podemos darnos cuenta que los artistas musicales van narrando una justificación o una defensa ante todas las personas que los discriminan por llegar a Estados Unidos de forma ilegal.

Además, hacen referencia a que algunos territorios de Estados Unidos en el pasado formaron parte de México, pero fueron arrebatados de forma violenta con la finalidad de ser anexados a su nación, por lo que, en teoría, los que cruzan la supuesta frontera entran en zona que en realidad es azteca.

“Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se asentó en la gloria la poderosa nación”, son algunas de las frases de la canción.

¿QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LOS TIGRES DEL NORTE?

El famoso grupo mexicano está integrado por cuatro hermanos y uno de sus primos.

El director musical y primer vocalista es Jorge Olegario Hernández Angulo .

. También está Hernán Hernández Angulo , encargado del bajo eléctrico y segunda voz.

, encargado del bajo eléctrico y segunda voz. Otro de sus hermanos es Eduardo Hernández Angulo quien toca el acordeón, además del saxo, bajo sexto y también es una de las voces del grupo.

quien toca el acordeón, además del saxo, bajo sexto y también es una de las voces del grupo. Luis Hernández Angulo también los acompaña en el bajo y la voz.

también los acompaña en el bajo y la voz. Finalmente, su primo Oscar Angulo Lara es el encargado de tocar la batería.

¿CUÁNTO COBRAN LOS TIGRES DEL NORTE POR CONCIERTO?

Si eres un ferviente seguidor de los "Jefes de jefes", probablemente te hayas preguntado cuánto cobra la banda por una presentación. Los intérpretes de "La mesa del rincón" tienen una tarifa que ronda entre los 160 mil y 211 mil dólares por concierto privado, donde prometen hacer bailar y cantar a todos los invitados.