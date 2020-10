El año 2012 ocurrió un suceso que reunió a los superhéroes fundadores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Iron Man , Capitán América, Hulk y Thor fueron reclutados por Nick Fury, director de la agencia de espionaje S.H.I.E.L.D., para formar un equipo que pudiera evitar que Loki se apodere de la Tierra.

Es así que todos disputan una dura batalla, reforzados por Ojo de Halcón y la Viuda Negra . Aunque al final, logran derrotar al hermano adoptivo del superhéroe del martillo y su ejército Chitauri en Manhattan, Nueva York; algo llamó la atención: la negativa de ‘El anciano’ para detener la invasión de Loki.

Y es que durante la pelea, el entonces hechicero supremo se mostró pasivo y sin intenciones de ayudar a los superhéroes en la lucha, actitud que causó extrañeza, sobre todo porque este personaje, al ser el guardián de la Piedra del Tiempo, pudo haber previsto lo peligroso que era enfrentarse a dicho villano.

El Anciano era capaz de la proyección astral, levitación, teletransportación interdimensional y un gran número de otros efectos (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿POR QUÉ NO TUVO SENTIDO SU COMPORTAMIENTO?

Según el portal ScreenRant, cuando se lanzó por primera vez “The Avengers” se desconocía la existencia de ‘El anciano’ y los maestros de las Artes Místicas, pero durante “Avengers: Endgame” ocurre un corte temporal en el que los superhéroes regresan a la Batalla en Nueva York, haciendo que Marvel Studios pudiera establecer retroactivamente su presencia, mucho antes de conocer que fue el mentor del Doctor Strange.

Esto contradice la responsabilidad principal de los hechiceros en el universo, que es la proteger a la Tierra de amenazas. Si esa era su función, no tiene sentido de que The Ancient One optara por permanecer oculto y menos mirar pasivamente cuando Los Vengadores luchaban contra Loki y su ejército.

Aunque no se pudo encontrar una forma más fluida de incorporar este personaje sin romper la continuidad establecida, lo que sí hubieran esperado los fanáticos es que se muestre más involucrado en el enfrentamiento que tuvieron los superhéroes con el hermano de Thor.

El Anciano era tan sabio, que enseñó al Dr. Strange casi todo lo que sabe sobre el Multiverso y sobre los seres cósmicos (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

¿QUIÉN ES THE ANCIENT ONE?

El Anciano es un personaje ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Fue el mentor del Doctor Strange y predecesor como el “Hechicero Supremo”, un título que gana durante el siglo XX.

El personaje fue interpretado por Michael Ansara en la película de televisión de 1978 “Dr. Strange”. Tilda Swinton interpreta una versión femenina del personaje en las películas de Marvel Cinematic Universe: Doctor Strange (2016) y Avengers: Endgame (2019).

