Taylor Swift completó sus dos conciertos en Madrid España, como parte de su The Eras Tour, e hizo delirar a miles de fans. Las swifties no solo llevaron pañales de adulto al Estadio Santiago Bernabéu para no perderse ningún momento, sino que fueron protagonistas de hechos insólitos que se viralizaron en las redes sociales. Un usuario de X hizo un compilado de los videos más surrealistas que dejó la presencia de la artista en el país europeo.

El último jueves 30 de mayo se llevó a cabo el último concierto de Taylor Swift en el Estadio Santiago Bernabéu, de acuerdo con el cronograma del The Eras Tour. No faltaron las sorpresas, los cambios de outfits, obsequios de sombreros, espectáculos de luces, entre otras actividades.

Durante las dos fechas que ofreció la estadounidense en España, los swifties fueron protagonistas de diversas acciones que se viralizaron en las redes sociales: propuestas de matrimonio, grandes cantidades de dinero para poder verla en acción, extraños rituales, entre otras curiosidades.

Los momentos más surrealistas que protagonizaron los swifties

El usuario @ceciarmy hizo un compilado con los momentos más surrealistas de los conciertos de Taylor Swift.

Pagan miles de dólares por ver a Taylor Swift

El Estadio Santiago Bernabéu no solo acogió a fanáticos españoles, sino a turistas de distintos países que no dudaron en desembolsar miles de dólares para poder ver a la novia de Travis Kelce en primera fila.

Fans hacen rituales en los exteriores del Bernabéu

Los swifties que no pudieron ingresar a los conciertos de Taylor Swift realizaron curiosos rituales, tal como revean las imágenes captadas por usuarios.

Hombre no sabía las canciones de Taylor Swift e imprimió la letra

Un hombre que no sabía las canciones de Taylor Swift se volvió viral por llevar un cancionero a uno de los shows, al que acudió en compañía de otra persona.

Vieron show de Taylor Swift desde terrazas

Un grupo de personas disfrutó de las canciones de Taylor Swift desde las terrazas de las casas ubicadas en los alrededores del Santiago Bernabéu.

Hinchas del Real Madrid terminan en concierto de Taylor Swift

Dos hinchas del Real Madrid “confundieron” la fecha de la final de la Champios League y terminaron asistiendo a uno de los conciertos de Taylor Swift. La reacción de los hombres se volvió viral.

Propone matrimonio a swiftie

Durante el segundo concierto de Taylor Swift, un hombre le pidió matrimonio a su pareja y el video se viralizó en X.