“Los Vílchez” emitió el último episodio de su segunda temporada a través de la señal de América TV. La serie presentó un capítulo lleno de emociones, donde el románticismo fue el ingrediente más importante.

Julia (Patricia Barreto) no pudo ir en contra de sus verdaderos sentimientos y dejó a César (Jesús Neyra) en el altar para ir en busca de su primer y único amor: Bicho (Juan Ignacio Di Marco). Ambos dejan el Perú para casarse en México.

Julia y Bicho se casaron en México. (Foto: Captura América TV)

Por otro lado Viviana (Maya Goñi) dio a luz a dos bellos mellizos, fruto de su relación con Johnny (Gustavo Borjas). La felicidad de esta pareja se completó con la recuperación de María Elena (Patricia Portocarrero), quien pudo vencer el cáncer.

Por su parte, César (Jesús Neyra) logró pasar la página y volvió a creer en el amor en los brazos de Uchi (Micael Belmont), la mejor amiga de Julia.

César encontré el amor pese a que Julia lo dejó en el altar. (Foto: Captura América TV)

Tras finalizar la serie, la actriz Mayra Goñi decidió enviar un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram como despedida a su personaje.

“Aquí estoy yo, como ‘La Vivi’. No hay mucha diferencia con Mayra Goñi, somos casi iguales. Soy muy dormilona y cada vez que me enteraba que no salía en algunas escenas aprovechaba en dormir. Tengo mucha nostalgia, Viviana es el personaje que me ha tocado interpretar, ha marcado mi vida y me da penita que hoy se acabe", expresó la actriz.

