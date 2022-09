“Lou” es una película de Netflix dirigida por Anna Foerster a partir de un libreto que escribieron Maggie Cohn y Jack Stanley. La cinta de misterio y suspenso narra la historia de una misteriosa y solitaria mujer que lucha contra las inclemencias y su propio pasado oscuro cuando la hija de una vecina es secuestrada durante una tormenta.

En el viaje pondrá a prueba sus límites y expondrá los oscuros secretos de su pasado, por ejemplo, se revela que Lou no solo es una mujer que vive alejada del mundo sino una antigua espía o militar.

Allison Janney y Jurnee Smollett son las protagonistas de “Lou”, mientras que Logan Marshall-Green, Ridley Asha, Ridley Asha Bateman, Greyston Holt, Daniel Bernhardt, RJ Fetherstonhaugh, Andrés Collantes y Toby Levins también son parte del elenco. Pero ¿quién es quién en la película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOU”

1. Allison Janney como Lou

Allison Janney, reconocida actriz que ha ganado un Premio de la Academia, siete Premios Primetime Emmy, un Premios BAFTA, un Premios Globo de Oro, siete Premios del Sindicato de Actores, seis Premios de la Crítica Cinematográfica, dos Premios Drama Desk y un Premio Espíritu Independiente, es la encargada de interpretar a Lou.

La protagonista es comparada con John Wick, no solo porque también tiene un perro, sino por las habilidades que demuestra mientras sigue el rastro del hombre que secuestró a la hija de su vecina.

Allison Janney como la protagonista de la película "Lou" (Foto: Netflix)

2. Jurnee Smollett como Hannah

Jurnee Smollett, que participó en series de televisión como “Full House”, “House”, “Grey’s Anatomy”, “The Defenders”, " True Blood”, “Parenthood”, “The Twilight Zone” y “Lovecraft Country”, da vida a Hannah, una mujer tras el secuestro de su pequeña hija recurre a su misteriosa vecina para encontrar al responsable.

Jurnee Smollett como Hannah en la película "Lou" (Foto: Netflix)

3. Ridley Asha Bateman como Vee

Ridley Asha Bateman, una actriz de 9 años que anteriormente apareció en la película “El engaño”, asume el rol de Vee, la hija de Hannah que es secuestrada durante una tormenta.

Ridley Asha Bateman como Vee en la película "Lou" (Foto: Netflix)

4. Logan Marshall-Green como Philip

En “Lou”, Logan Marshall-Green, actor estadounidense que fue parte de series como “Band of Brothers”, “Law & Order”, “24″, “The O.C.”, “Dark Blue” y “Damnation”, interpreta a Philip, el villano de la nueva película de Netflix.

Logan Marshall-Green como Philip en la película "Lou" (Foto: Netflix)

5. Matt Craven como el sheriff Rankin

Matt Craven, actor canadiense que ha aparecido en cerca de 40 películas, entre las que se incluyen “Happy Birthday to Me”, “Jacob’s Ladder”, “A Few Good Men”, “The Juror”, “Assault on Precinct 13″ y “X-Men: First Class”, es el responsable de dar vida al sheriff Rankin.