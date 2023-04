Tras estrenarse como conductora de “Hoy Día”, la periodista Lourdes Stephen consiguió cierta popularidad en redes sociales luego de narrar la manera en la que perdió su anillo de matrimonio. Felizmente, la historia de la también presentadora de “Al rojo vivo” tuvo un final feliz que no dudó en compartir con sus miles de fanáticos a través de un video en sus redes sociales.

Como bien sabemos, un aro de matrimonio simboliza amor, confianza y muchas cosas más dentro de una relación. Por ello, es entendible que Lourdes Stephen, actual presentadora provisional de “Hoy Día”, haya entrado en un mar de lágrimas al descubrir que su anillo de matrimonio estaba completamente extraviado.

Lourdes Stephen es una de las conductoras de "Al rojo vivo" (Foto: Lourdes Stephen / Facebook)

¿Le devolvieron su anillo? ¿Fue robado por un desconocido? ¿Se le cayó en uno de sus viajes a República Dominicana? Pues, todas las preguntas las resolvemos aquí en MAG.

LA HISTORIA DEL ANILLO DE MATRIMONIO DE LOURDES STEPHEN

A través de Facebook, la famosa presentadora de “Hoy Día” contó que todo este suceso se dio en una de las incontables visitas que realiza a su natal República Dominicana. En esa línea, añadió que suele retirarse los anillos debido a la hinchazón que le genera la abrumadora ola de calor en el país caribeño.

“Cuando estoy en un lugar donde hace mucho calor, yo no sé si soy la única que me pasa, los dedos se me hinchan un poco, y cuando los dedos se me hinchan, me quito los anillos”, añadió la reemplazante provisional de Adamari López en “Hoy Día”.

La presentadora de 46 años contó el susto que sintió al notar que la ausencia de su anillo de matrimonio (Foto: Lourdes Stephen / Facebook)

En esa línea, la presentadora de 46 años contó que, al momento de hacer check-in en el aeropuerto, notó que no tenía el anillo de matrimonio en el lugar que creyó haberlos dejado. “Cuando ya tiro las maletas e hicimos el check-in, me he dado cuenta que no tengo mi anillo de bodas”, alegó la caribeña de 46 años vía Facebook.

De inmediato, la ex TelevisaUnivision contó que empezó a sentirse nerviosa. “Empiezo a sacar mis cosas, empiezo a buscar todo y me comienzo a poner histérica. Abro mi cartera, abro todo, no sabía que hacer”, siguió Stephen, no sin antes señalar que le preguntó a sus familiares si habían observado el paradero de su anillo.

TODO FUE UN MALENTENDIDO

Para su alivio, Laura reveló que logró dar con el paradero de su anillo una vez llegó al aeropuerto. “Vamos a esperar las maletas. Yo abro la maleta, saco la maleta, saco todo. Efectivamente, están ahí (los anillos)”, aseguró la caribeña.

Fue tanta su emoción al ver su promesa de compromiso y matrimonio, que Lourdes entró a llorar desconsoladamente. “Señores, fue ahí que me puse a llorar más todavía”, exclamó la esposa de Michael A. Puchades.

De esta manera, la historia de los anillos de Lourdes tuvo un final feliz para ella. No cabe duda de que tuviste muchísima suerte esta vez, Lourdes. ¡A prestar más atención para la otra.