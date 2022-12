Con la llegada de diciembre, muchas plataformas de streaming y redes sociales comparten contenido relacionado con las fiestas de fin de año, como el estreno de una nueva cinta de “Santa Clausula” en Disney Plus o “Noche sin paz” en Netflix, con las cuales se vive la Navidad de una manera especial.

Sin embargo, existen otras producciones y canciones icónicas de Navidad que recobran popularidad en estos días, como “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey o películas como “Mi pobre angelito” y “Realmente amor”.

Es precisamente esta comedia romántica una de las más curiosas, pues recurre a una gran cantidad de personajes y consagrados actores para contar una historia que solo está unida por un personaje, una frustrada estrella de rock que busca el éxito con una canción de Navidad que el mismo detesta.

"Realmente amor" se estrenó en 2003 y cuenta la historia de más de 10 personajes (Foto: StudioCanal)

BILL MACK EN “REALMENTE AMOR”

Interpretado por Bill Nighy, Mack es un rockero que forma parte de las muchas narrativas de la cinta y en realidad no se cruza con casi ninguna de las figuras que aparecen en la historia, pero siempre aparece de alguna forma en sus escenas, ya sea en la radio, televisión o contando los días para Navidad, pero sirviendo de hilo conector en la cinta.

Con el único objetivo de que su sencillo navideño que acaba de grabar se convierta en el número 1 de las listas del mundo, el artista emprende una frenética cruzada para aumentar su popularidad y, en el camino, apoyando a Sam (Thomas Brodie-Sangster) para que llegue al aeropuerto y le confiese sus sentimientos a Johanna (Olivia Olson).

En el camino, Mack descubre que, más que la fama y el glamour de una vida de rockstar, lo que realmente quiere es pasar tiempo de calidad con su manager y única persona que lo quiere por quien es, Joe (Gregor Fisher), estableciendo la única relación homosexual en una historia basada en esperanzadores romances entre hombres y mujeres.

De hecho, el rockstar odia profundamente la canción que intenta hacer popular, algo que no duda en expresar una vez que está lejos de los micrófonos, algo que ha sido señalado como una referencia de la conducta de algunos artistas en privado.

En caso de ser cierto, la pregunta es a quién hace referencia el Bill Nighy cuando dio vida al pintoresco artista. Esto lo respondió recientemente en un video de Vanity Fair, donde se refirió a su icónico papel en “Realmente Amor”.

“Los veteranos del rock and roll eran un género nuevo, apenas se estaban convirtiendo, así que eran, de alguna manera, simplemente divertidos. Pueden ser heroicos o románticos, pero también eran divertidos. Y solo tienes que mencionar ciertos nombres y la gente sonreirá. En parte es porque salieron de nuestra juventud y todavía están ahí, se debe a que puede volverse un poco absurdo en términos de estilo y presentación”, explicó el actor.

Del mismo modo, negó que tenga algún nombre en especial al cual relacione a su personaje, aunque combinó algunas ideas de personajes establecidos para crear a Mack.

“Es una amalgama de cosas que has observado o escuchado a lo largo de los años, pero no estaba canalizando a ningún miembro de los Rolling Stones, ni a ningún otro personaje de rock de la vida real. Era solo yo, ya sabes, imaginando cómo sería si estuviera, ya sabes, en esa situación”, añadió.