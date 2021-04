La actriz de “Love Alarm”, Go Min-si, recurrió a las redes sociales para disculparse después de que una foto de ella supuestamente bebiendo en un bar con amigos cuando era menor de edad apareció en línea. La foto es supuestamente de 2011, cuando la actriz, que es popular por su papel en “Love Alarm”, tenía 17 años.

Go Min-si, nacida en 1995, hizo su debut en el drama, “My Sassy Girl”, en 2017, y ganó popularidad a través de su papel secundario en “The Smile Had Left Your Eyes”. Desde entonces ha actuado en varios dramas importantes como “Love Alarm” y “Sweet Home” y está programada para aparecer con Lee Do-hyun en “Youth of May”, un drama sobre el levantamiento de Gwangju en Corea del Sur que tuvo lugar en 1980.

Hace poco en una salida, Go Min-si estuvo bebiendo con amigos y esa foto apareció por primera vez en un foro en línea el 19 de marzo, según allkpop, y mostraba a la actriz con otros cinco amigos, cuyos rostros estaban borrosos. Go Min-si tomó Instagram para confirmar que la chica de la foto es ella y se disculpó por sus acciones.

Las fotos que circulan fueron tomadas en 2011 y Go Min Si tenía entonces 17 años. La actriz se disculpó por lo mismo y también dijo que estaba al tanto de sus acciones pasadas y quería asumir toda la responsabilidad por las mismas. Esto es lo que se publicó y lo que la actriz expresó en sus redes.

Go Min Si debutó en 2016 con el drama web "72 Second Drama". (Foto: ELLE)

Cuando las fotos de la actriz se hicieron virales y fue criticada por lo sucedido, ella escribió: “En primer lugar, me gustaría disculparme por saludarte con una publicación tan desagradable, así como por causar un disturbio con la foto de mí bebiendo siendo menor de edad”.

Ella continuó: “Creo que hubo algunos de los que me han estado animando que esperaban que no fuera yo en la foto, y los que preferirían que me presentara rápidamente. También personalmente siento que no sería adecuado dejar pasar esas cosas, con las excusas de que era joven, era inmaduro y todo quedó en el pasado “.

Las capturas de pantalla de la controversia fueron tomadas de la publicación Cyworld de Go Min Si con fecha del 29 de mayo de 2011. (Foto: CLIO)

La actriz agregó: “Soy consciente de que algunos de ustedes quedarán heridos con una cicatriz que no se puede describir con palabras por este incidente. Reconozco que mis acciones pasadas moldean quién soy hoy, y asumo toda la responsabilidad por mí misma en el pasado. Incluso si es difícil transmitir completamente mi sinceridad solo con palabras, ya que las palabras rara vez pueden pintar el cuadro completo, me gustaría, no obstante, disculparme con aquellos que resultaron heridos por este incidente reciente “.

Go Min Si concluyó la nota de disculpa escribiendo: “Haré todo lo posible para caminar por un camino más maduro y recto”. La foto que salió a la luz se produce después de que numerosos actores de drama coreanos fueron acusados de acoso escolar, y sus proyectos fueron suspendidos o eliminados de sus roles.

Nacida en 1995, tenía 17 años en edad en el momento en que se tomaron las fotos, lo que significa que todavía era menor de edad. (Foto: CLIO)

Las acusaciones más destacadas vienen contra el actor de “River Where the Moon Rises”, Ji Soo, quien fue acusado de mala conducta y agresión sexual y fue reemplazado a mitad del drama por el actor Na In-woo. Otros actores como Jo Byung-gyu, Park Hye-soo y Choi Ye-bin también han enfrentado acusaciones de abuso, que han sido negadas por sus agencias.

Muchos acudieron a las redes sociales para expresar su apoyo a Go Min-si y defenderla. Un usuario escribió: “¡En serio! Otra vez no. Estoy bastante seguro de que muchos de estos neitezens habrían hecho esto ... déjala en paz”. Otro compartió: “Odio esto. ¿No podemos hacer que se disculpen por cosas por las que la gente normal no tiene que disculparse?” Un usuario tuiteó: “¿No hay fin para arrastrar a ídolos y actores? A este paso, deberían cerrar su industria del entretenimiento por completo. ¿Se supone que los actores e ídolos son santos o algo así o la gente común es tan grande como santos?”

Capture de las fotos donde se vió a Go Min tomando con sus amigos. (Foto: Cyworld)