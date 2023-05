CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el capítulo “Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II” del libro “Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs”, escrito por Jim Atkinson y John Bloom, “Love and Death” (“Amor y muerte” en español) es una serie de HBO Max dirigida por Lesli Linka Glatter, escrita por David E y protagonizada por Elizabeth Olsen, Lily Rabe, Jesse Plemons y Patrick Fugit.

El intenso drama psicológico narra la impresionante historia real de Candy Montgomery, una ama de casa texana de los años 80 acusada de asesinato. Cuando la familia amorosa, la casa perfecta y la iglesia, no ayudan a Candy a superar la monotonía suburbana, tiene un acalorado encuentro con Allan Gore, su compañero de iglesia y esposo de Betty, y descubre la chispa que le faltaba a su vida.

Tras pensarlo un poco, la protagonista de “Love and Death” le propone a Allan tener una aventura. Aunque él no está seguro de aceptar, sus problemas matrimoniales lo llevan a aceptar convertirse en el amante de Candy. A pesar de que establecen reglas como no involucrarse sentimentalmente, no pueden evitarlo.

Allan Gore y Candy Montgomery empezaron un romance secreto en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOVE AND DEATH”?

A pesar de que es feliz al estar con Candy, Allan es consciente de que su aventura afecta su matrimonio, ya que tras el nacimiento de su hija, Betty está peor que antes, así que acepta ir con ella un retiro para parejas, algo que enfurece a su amante, quien debe ocuparse de su familia.

Debido a una carta de Allan, Pat descubre el amorío de su esposa y tras hablar con Sherry, confronta a Candy. Pero también se disculpa por orillarla a buscar a otro hombre. Luego de la conversación sincera, las cosas mejoran entre ellos, sobre todo, porque la aventura se terminó meses atrás.

El 13 de junio de 1980, Candy va a casa de Betty para recoger un bañador de su hija y pedirle permiso para llevar a las niñas al cine. Antes de que Montgomery se marche, Gore la confronta por ser la amante de su esposo. La acusada se disculpa, pero se produce un espantoso altercado que termina con el brutal asesinato de Betty.

Candy intenta seguir su día con normalidad, pero no tardan en surgir pruebas en su contra y es llevada a juicio. Por recomendación de su abogado Don Crowder, confiesa que asesinó a Betty, pero que fue en defensa propia. Aunque su versión resulta creíble, no explica la violencia con la que reaccionó.

En el último episodio de “Amor y muerte”, a pesar de que Don, que tiene constantes enfrentamientos con el juez a cargo del caso, trata de retrasar el testimonio su clienta debido a su estado mental, Candy testifica y cuenta cada detalles de ese fatídico día, lo que divide a la opinión pública.

Candy Montgomery tras asesinar a Betty Gore en la serie "Love and Death" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOVE AND DEATH”?

Antes de que el jurado delibere, los abogados de ambas partes exponen sus últimos argumentos. Don recalca que Candy actuó en legítima defensa y que la culpa la aprisionara por siempre, pero su contraparte, señala que nada justifica 41 hachazos y que el asesinato no puede quedar impune.

Mientras esperan el veredicto, Pat le dice a Candy que sus vidas nunca volverán a ser las mismas y le propone mudarse cuando el juicio termine. El 30 de octubre de 1980, Candy fue declarada no culpable, sentencia que fue duramente criticada por la comunidad.

“Love and Death” termina con Candy mudándose con su familia a Georgia, además se revela lo que sucedió con todos los involucrados tras el juicio. Pat se divorció de Candy poco después, Allan se volvió a casar, pero también se separó. Las hijas Betty se quedaron con sus abuelos.

Don Crowder se postuló a gobernador de Texas en 1986 y murió de un disparo autoinfligido en 1998. La autopsia determinó que Betty no estaba embarazada cuando falleció. Candy trabajó como terapeuta familiar en Georgia.