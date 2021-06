CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de cinco años, el amor de Eda y Serkan parece intacto, sin embargo, han pasado muchas cosas durante ese tiempo, además del gran secreto que la florista oculta en la segunda temporada de “Love Is In the Air”, que se estrenó el 9 de junio de 2021 en Turquía.

A pesar de la pérdida de memoria de Serkan y el posterior descubrimiento de un tumor en el cerebro, Eda permaneció al lado del arquitecto, tratando de luchar por su relación, sin embargo, él se obsesionó con la enfermedad, y decidió enfocarse en el trabajo y en dejar proyectos que lleven su nombre.

Además, desarrolló miedo al apego, por lo que dejó de lado a Eda, pospuso varias veces su matrimonio y aseguró que no quería tener hijos. Por su puesto, eso provocó varias peleas con la florista, quien finalmente decide dejar de su intentar salvar su relación y perseguir sus propios sueños en Italia.

EL REENCUENTRO DE EDA Y SERKAN

En el primer capítulo de la segunda temporada de “Love Is In the Air”, después de cinco años en Italia, donde construyó una carrera como paisajista, Eda vuelve a Estambul, compra una casa para ella y su hija, e inaugura un hotel jardín.

Cuando Eda y Serkan Bolat se reencuentran sus corazones vuelven a latir con la misma intensidad, pero ambos tienen otras prioridades. A pesar de lo que sucedió en el pasado, se dan un abrazo y toman un café para ponerse al día.

En medio de la conversación surgen los motivos de su separación y algunos resentimientos, pero Eda no le cuenta a Serkan sobre el embarazo que le ocultó y la hija que crio sola durante esos años. Sin embargo, por lo visto al final del estreno de la segunda temporada de “Love Is In the Air”, no tardará en descubrirlo.