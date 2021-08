El final de la segunda temporada de “Love Is in the Air” está cada vez más cerca y pronto conoceremos si realmente llega a triunfar la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, quienes tuvieron que luchar contra viento y marea para sacar adelante su relación.

Debido a la gran expectativa que generó esta telenovela turca, que ha cautivado a los espectadores de más de 40 naciones, te contamos cómo y a qué hora puedes ver el capítulo 11 a través de Fox Turquía, tomando en cuenta que en el país otomano, la entrega dos de la serie se estrenó en junio de 2021.

Es preciso indicar que el último episodio de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) ya se grabó y promete, como ya nos tiene acostumbrados, muchas sorpresas.

Por fin, Eda y Serkan están viviendo una vida como familia junto a su pequeña Kiraz (Foto: MF Yapım)

¿A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL CAPÍTULO 11 DE “LOVE IS IN THE AIR 2”?

Tomando en cuenta que esta novela se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio, podremos ver el capítulo 11 de “Love Is in the Air 2” este miércoles 25 de agosto a las 8:00 p.m. en Fox Turquía.

Si por algún motivo estás fuera de casa y no llegarás a la hora indicada para verla, no te preocupes que podrás conectarte a la señal en vivo de dicha cadena de televisión o mediante su canal de YouTube haciendo CLIC AQUÍ.

Cuando Eda le da la gran noticia a Serkan (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 11?

Tras conocer que Eda está embarazada, Serkan, quien no puede estar más feliz, trata en lo posible de que su amada se sienta muy bien y evita, hasta el extremo, ocasionarle algún malestar, algo que transmite a los trabajadores de Art Life, los cuales desconocen la noticia, pues Eda ha preferido no comentarlo por el momento.

En los avances del siguiente episodio vemos a Bolat muy contento luego de saber el estado de su pareja. “Quiero arrancarme el corazón y dártelo. Eres realmente increíble. ¡Te amo!”, le dice mientras la carga, pero después se siente culpable por haber hecho eso. “Hice mal, ¿verdad? Estás embarazada y no debí haberte levantado”, le comenta.

La culpa de Serkan por haber cargado a Eda (Foto: MF Yapım)

Y es que para él llevar junto a Yildiz toda esta etapa lo ha conmovido al punto de implantar reglas que no entienden muchos, uno de ellos fue retirar la cafetera de la empresa. Al escuchar que varios quieren tomar café, les responde: “Nadie tomara café porque Eda no toma café”, causando muchas interrogantes y molestias.

Incluso, esta situación empieza a incomodar a Eda dentro de la empresa cuando se levanta y de inmediato Serkan le pregunta a dónde va, ella le dice que al baño y su esposo le pregunta ¿para qué? la pequeña Kiraz también se ha dado cuenta de lo que pasa y atina a decir: “Mi papá está obsesionado con mi mamá”.

La pequeña Kiraz se da cuenta de la situación (Foto: MF Yapım)

En otra escena Eda se pregunta por qué están difícil esconder su embarazo, mientras tiene un rostro cansado, más adelante la vemos diciendo que tiene nauseas, despertando las sospechas de sus visitantes, quienes le dicen que viene un bebé y ella les contesta: “Bebé doble”, dejándolos desconcertados.

Más adelante, los esposos ingresan a una habitación acondicionada para la llegada de su futuro hijo e intercambian palabras. “Qué considerado eres”, le dice Yildiz, a lo que Bolat responde: “Aprendí esa cualidad de ti” y de inmediato ella le contesta: “Y yo aprendí a ser fuerte y amar a una mujer de ti”.

Es así como Eda y Serkan empiezan a disfrutar su vida junto a su hija Kiraz, quienes están muy atentos a la llegada de un nuevo integrante a su familia.