CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. El segundo episodio de la segunda temporada de “Love Is In the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) profundizó más en los motivos de la separación de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). Además, la florista aún mantiene en secreto la identidad del padre de Kiraz.

En un flashbacks, se muestra que debido a su enfermedad el arquitecto se obsesionó con su trabajo y pasaba cada vez menos tiempo con su familia. En un almuerzo con su madre, alguien mencionó el tema de los hijos y Serkan enloqueció.

Al notar que su pareja no estaba dispuesta a formar una familia y no le ofrecía un verdadero futuro juntos, decidió terminar su relación e irse a Italia, donde descubrió que estaba embarazada y decidió criar a su hija sola.

“Empezamos a enfadarnos todo el rato. Luego él dijo algo de lo que yo tenía miedo y no quería aceptar. Dijo que quería irse. Que no quería verme más. No solo no verme, sino tampoco saber de mí. Pensé que podríamos seguir viéndonos aunque estuviésemos separados. Pero él dijo que cuanto más lejos mejor. Me hizo una cruz”, recuerda Eda.

Además confesó que intentó contarle la verdad, pero “para una persona que no me quiere verme ni tener hijos, ¿qué podía decirle? ¿Cómo? Entonces, no pude”.

Sin embargo, cuando se reencuentran después de cinco años ninguno puede ocultar sus sentimientos. El primero en expresarlos es Serkan, quien dice “siempre he estado enamorado de ti”, y aunque Eda le asegura que ya lo olvidó no se resiste a un beso del arquitecto.

Por otro lado, mientras Eda se debate entre contarle la verdad o no a Serkan, la madre del arquitecto empieza a notar el parecido de Kiraz con la florista y con su hijo. ¿Descubrirá la verdad en el próximo capítulo de “Love is in the air”?