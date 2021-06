En el primer capítulo de la segunda temporada de “Love Is In the Air”, después de cinco años en Italia, donde construyó una carrera como paisajista, Eda regresa a Estambul, compra una casa para ella y su hija, e inaugura un hotel jardín.

Más tarde, Eda y Serkan Bolat se reencuentran y aunque corazones vuelven a latir con la misma intensidad ambos tienen otras prioridades. A pesar de lo que sucedió en el pasado, se dan un abrazo y toman un café para ponerse al día.

En medio de la conversación surgen los motivos de su separación y algunos resentimientos, pero Eda no le cuenta a Serkan sobre el embarazo que le ocultó y la hija que crio sola durante esos años. Sin embargo, por lo visto al final del estreno de la segunda temporada de “Love Is In the Air”, no tardará en descubrirlo.

Eda aún no le cuenta la verdad a Serkan (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EPISODIO 2 DE “LOVE IS IN THE AIR 2”?

El segundo capítulo de la segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenará este miércoles 15 de junio de 2021 a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que, en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie y debería llegar a su fin más o menos coincidiendo con el estreno de la segunda en su país de origen, por lo que sus seguidores probablemente tengan que esperar poco.

En España, ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada solo contará con 11 capítulos, pero promete varias sorpresas que dejarán a los fans al borde del asiento. La segunda también será la última entrega de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin.

Por lo visto en el avance del nuevo episodio de ‘Love is in the Air’, mientras Eda se debate entre contarle la verdad o no a Serkan, la madre del arquitecto empieza a notar el parecido de Maya Absol con la florista y con su hijo.