La segunda temporada de “Love Is in the Air” se está emitiendo en Fox Turquía. La historia comienza con un salto en el tiempo de cinco años, donde Eda y Serkan están nuevamente separados. Sin embargo, hay algo que los une: ambos tuvieron una hija, aunque el arquitecto desconoce que él es el padre de la pequeña Kiraz.

“Love Is in the Air” reveló que Eda y Serkan se separaron luego de que el empresario se obsesionó con su trabajo y se alejó de su familia. Incluso, dejó en evidencia que no quería formar una familia cuando se le mencionó la posibilidad de tener hijos.

Como no le ofrecía un verdadero futuro juntos, Eda decidió terminar su relación e irse a Italia, donde descubrió que estaba embarazada y donde decidió criar sola a su hija. Cinco años después se reencuentra con Serkan, pero decide ocultarle la verdad sobre la pequeña.

Por su cumpleaños, Kiraz pidió como regalo que su papá llegara a su fiesta. (Foto: Fox Turquía)

“LOVE IS IN THE AIR” 2 CAPÍTULO 4: ¿QUÉ PASARÁ EN EL CUARTO EPISODIO?

En el capítulo 3 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Eda comienza a observar la relación entre Serkan y Kiraz. El empresario y la pequeña comienzan a desarrollar un vínculo especial entre ellos, lo que despierta las sospechas de los trabajadores de Art Life.

Para despejar sus dudas, deciden realizar una prueba de ADN a escondidas. Cuando los análisis confirman que Kiraz es hija de Serkan, Aydan y Engin se pelean por contarle la verdad al arquitecto, pero al final, es Eda quien habla decide confesar su gran secreto.

La florista, tras ver que Serkan demuestra que puede ser un buen padre, sale en busca del arquitecto y le cuenta la verdad. Serkan Bolat no se imagina la bomba que está a punto de descubrir.

Serkan y Kiraz comienzan a desarrollar un vínculo especial. (Foto: Fox Turquía)

En el avance del capítulo 4 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, se muestra que finalmente Eda le revela a Serkan que es el papá de Kiraz. Ante la sorpresa por la noticia, el empresario se muestra confundido y asegura que no está preparado para asumir esa responsabilidad.

Tras esto, Eda le pide al empresario que si no está seguro de cumplir con su rol de padre entonces que no se acerca a ella ni a la pequeña Kiraz.

Poco a poco, Serkan va cambiando de opinión ya que el cariño que siente por la pequeña es especial. Esto hará que sus sentimientos paternos afloren y que busque recuperar a su hija y a Eda.

Las imágenes también nos muestran que es el cumpleaños de Kiraz, quien pidió como regalo que su papá llegara por lo que no piensa soplar las velas hasta que él este con ella. Eda está muy emocionada por esta fiesta, pero no todo será felicidad ya que aparece la abuela de la niña quien planea llevársela.

Finalmente Eda le revela a Serkan que es el papá de Kiraz. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.