CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de algunos enredos y mentiras, Eda Yıldız (Hande Erçel) le contó la verdad sobre Kiraz (Maya Absol) a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) en el anterior episodio de la segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original). En el cuarto capítulo, al ver que el arquitecto se queda sin palabras, la florista intenta explicar los motivos que la llevaron a ocultar semejante noticia, pero él sale corriendo.

Eda lo alcanza en su casa y espera a que Serkan se calme para hablar sobre Kiraz. Ella le cuenta que intentó hablar con el arquitecto al descubrir su embarazo y él simplemente le respondió: “No tenemos nada de qué hablar. No pudimos prolongar nuestra relación, se acabó”, así que prefirió criar a su hija sola.

Serkan comprende su decisión, pero necesita tiempo para asimilar la noticia y pensar que hacer al respecto. En tanto, Aydan insiste en acercarse a la niña, incluso considera quedarse con la custodia de la pequeña.

SERKAN NO ESTÁ LISTO PARA SER PADRE

Ante la insistencia de Eda, Serkan dice que no puede ser el padre de Kiraz, no se siente preparado para asumir esa responsabilidad. Esas palabras lastiman a la florista, quien entre lágrimas dice: “Ser madre de Kiraz es tan hermoso. Lloro cuando ella llora. Tomo su mano y disfruto de su aroma. Recorrería el mundo por hacerla feliz (…) ¿Crees que Kiraz es la barrera entre nosotros? ¿Puede mi hija ser la barrera entre nosotros? ¿Pensaste que saltaría sobre tu cuello si no fuera por Kiraz? ¿Qué crees? Tú eres nuestra barrera”.

“Ya no soy sola, ahora somos Kiraz y yo. Si estás dispuesto a aceptarnos quédate, de lo contrario aléjate de nosotras”, grita Eda antes de marcharse.

Luego de una desastrosa cena de negocios, Serkan busca a Eda para exponer sus motivos. A pesar de que el médico le aseguro que está sano y es poco probable que la enfermedad vuelva, el arquitecto no puede evitar sentir temor.

“Eres una mujer increíble. Tienes una mente, corazón y alma increíbles, todos son increíbles. Desde el primer día que te vi, solo pienso en una cosa… Que no soy digno de ti y llegará el día en que no podrás tolerarme. Estoy acostumbrado a estar solo. He estado solo toda mi vida. Pero luego apareciste y todo cambió. Desde que te fuiste he estado recordando esos momentos durante 5 años. No digas que me olvidaste porque eso es muy duro para mí”, dice Serkan.

SERKAN CAMBIA DE OPINIÓN

A medida que Serkan pasa más tiempo con Kiraz empieza a cambiar de opinión. Además, cerca del final de este episodio de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, el arquitecto observa las fotos y videos que Eda grabó de su hija y se conmueve hasta las lágrimas.

Pero lo que realmente lo convence de aceptar su paternidad es ver su Kiraz colocando una nota en un globo para enviarle un mensaje a su padre que supuestamente es un astronauta. Serkan le lleva de regreso a su fiesta de cumpleaños y se va para preparar una sorpresa.

Precisamente cuando la hija de Eda no quiere soplar las velas del pastel hasta que su padre aparezca ingresa un hombre vestido de astronauta, se trata de Serkan, quien llama hija a Kiraz. ¿Significa que al fin formarán una familia?