ALERTA DE SPOILER. Si en capítulos anteriores se vio a un frío Serkan Bolat luchando consigo mismo para no entregarse por completo a la paternidad, en el episodio 44 de’' Love is in the air ’', el joven empresario cederá antes los encantos de su pequeña. Conoce más detalles de la última emisión de la telenovela turca.

Serkan ha sido cautivado por su hija y ahora no quiere estar sin ella. Los sentimientos, que tuvo reprimidos por mucho tiempo, lo han hecho caer en cuenta que nunca olvidó a Eda, quien observa con sorpresa la nueva actitud del arquitecto en los últimos días.

Es así como el enamorado padre le cuenta a Kiraz la historia de cómo un sujeto perdió al ser que me amaba: “Érase una vez el príncipe cobarde. El príncipe cobarde tenía mucho miedo de que a la gente no le agradara. Un día conoció a una princesa muy hermosa y la amaba mucho.’'

’'Ellos se enamoraron. Pero después de un tiempo el príncipe cobarde decidió que el amor de la princesa terminaría algún día. Por lo tanto, abandonó a la princesa. Y siguió vagando por el mundo. Siempre pensó en la princesa y por eso regresó. La princesa estaba muy enfadada con él. El príncipe pensó en qué podía hacer. ¿Cómo podía recuperarla?”, le contó a su hija, quien le aconseja cambiar sus planes para obtener el amor de dicha mujer.

Serkan ha sido cautivado por su hija y ahora no quiere estar sin ella (Foto: Love is in the air/ Instagram)

EDA SE PONE CELOSA

A un lado de la habitación, Eda escucha la conversación que mantienen padre e hija y esboza una sonrisa, a la vez que una especie de celos nacen en ella. La idea de ’'otra mujer’' en la vida de Serkan le molesta, especialmente cuando él le dice a Kiraz que ellos la criarían juntos. Es así como Eda le exige explicaciones al arquitecto.

¿QUÉ VIO EDA EN LA HABITACIÓN DE SERKAN?

El cambio de actitud del empresario hacia su hija inició en el episodio 43 y al parecer no habrá marcha atrás. La pequeña le pide a su padre que se quede en casa esa noche y él acepta con alegría. Por su parte, la joven madre está satisfecha con la relación que mantiene su pequeña familia y más aún cuando descubre que Serkan tiene una habitación con recuerdos de ella.

Tarjetas de los restaurantes a los que iban, regalos de cumpleaños nunca entregados, zapatos, ropa y accesorios, son algunas de las pertenencias del cuarto. Esta revelación estuvo a punto de sellar el regreso de la pareja en un tierno beso, cuando Eda decide dar un paso atrás y pensar las cosas con calma.

La joven madre está satisfecha con la relación que mantiene su pequeña familia (Foto: Love is in the air/ Instagram)

CAMBIO DE PLANES

Por su parte, la señora Aydan ha comenzado la batalla para que Serkan obtenga la custodia de su hija, pero Ayfer no piensa ceder y está dispuesta a demostrar todos los aspectos negativos de Bolat.

Por otro lado, Eda acuerda con el padre de su hija permitirle verla cuando él quiera, pues lo que menos desea es problemas; sin embargo, todo cambia cuando se da cuenta de todo lo que habían preparado Aydan y Ayfer. La joven cree que todo es un plan malévolo de Serkan y él piensa que la que ha tramado algo en su contra es ella.

La pareja termina yendo a juicio, donde se determina que lo mejor para la pequeña será que sus padres vivan juntos. Es decir, a partir del próximo capítulo, la familia compartirá el mismo techo, idea que no parece molestarles por completo.

En España, Love is in the air es emitida en Telecinco cada martes a las 23 horas (Foto: Love is in the air/ Instagram)

En España, ‘‘Love is in the air’’ es emitida en Telecinco cada martes a las 23 horas; sin embargo, aún se encuentra finalizando su primera temporada.