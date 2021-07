La segunda temporada de “Love Is in the Air” continúa emitiéndose en Turquía. Los nuevos capítulos se ubican cinco años después de los eventos de la primera entrega y nos muestran a Eda y Serkan nuevamente separados, pero con una razón poderosa que los une: tienen una hija juntos llamada Kiraz, ella será el motivo que volverá a acercar a la florista y el empresario.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo ver ONLINE el capítulo del martes 6 de julio de Love Is in the Air

Durante los cinco años que estuvieron separados, Eda decidió criar a su hija sola y ocultarle la verdad a Serkan. Sin embargo, cuando la florista y el empresario se vuelven a ver es inevitable ocular más el secreto y los sentimientos entre ellos vuelvan a florecer.

Después de algunos enredos y mentiras, Eda le contó la verdad sobre Kiraz a Serkan. Aunque en un inicio el arquitecto dice que no está preparado para asumir su paternidad, termina por cambiar de opinión y comienza a crear un vínculo especial con su hija mientras intenta recuperar a Eda.

Finalmente, Serkan se convence de aceptar su paternidad al acercarse a Kiraz y conocer más a la pequeña. (Foto: Fox Turquía)

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron muy criticados al comienzo de sus carreras

“LOVE IS IN THE AIR” 2 CAPÍTULO 5: ¿QUÉ PASARÁ EN EL NUEVO EPISODIO?

En el capítulo 4 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Eda observa la relación entre Serkan y Kiraz. El empresario y la pequeña comienzan a desarrollar un vínculo especial entre ellos, por lo que la florista decide contarle toda la verdad a su expareja.

Eda le confiesa a Serkan que es el padre de Kiraz. La florista le cuenta que intentó hablar con él al descubrir su embarazo, pero recibió una respuesta negativa de su parte: “No tenemos nada de qué hablar. No pudimos prolongar nuestra relación, se acabó”, le dijo el empresario.

Fue así que Eda prefirió criar a su hija sola. Aunque Serkan comprende su decisión, se muestra sorprendido y confiesa que no está preparado para asumir su responsabilidad. En tanto, Aydan insiste en acercarse a la niña, incluso considera quedarse con la custodia de la pequeña.

La relación de Eda y Serkan llegará a un momento tenso por la custodia de la pequeña Kiraz. (Foto: Fox Turquía)

Finalmente, Serkan se convence de aceptar su paternidad al acercarse a Kiraz y conocer más a la pequeña. Incluso, siente una conexión especial entre ellos y le prepara una sorpresa para su cumpleaños. El arquitecto se disfraza de astronauta y llama hija a Kiraz en su fiesta.

En el avance del capítulo 5 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, vemos que la custodia de Kiraz pone en confrontación a Eda y Serkan. Y es que la madre del arquitecto no se quedará con los brazos cruzados tras descubrir que tiene una nieta y querrá tener el poder.

Entonces, Aydan tratará de convencer a Serkan para quedarse con la custodia de Kiraz y darle su apellido. Sin embargo, a Eda no le gustará nada la forma en que Aydan quiere entrometerse y acercarse a su nieta.

El arquitecto y la florista terminan peleándose y se disputarán la custodia de la pequeña en la corte. (Foto: Fox Turquía)

Por otro lado, vemos imágenes de Eda muy asustada porque hay alguien en su jardín en medio de la noche. Ante los ruidos sale con un objeto en la mano y descubre que se trata de Serkan, a quien golpea en un inicio pensando que se trata de un ladrón.

Más adelante, volvemos a ver que Aydan se está preparando para una batalla legal por la custodia de Kiraz. Eda le reclama a Sekan, con papeles en manos, de lo que está haciendo para trata de quitarle a su hija.

Influenciado por su madre, Serkan no dará marcha atrás por tener la custodia de su hija. Finalmente, el arquitecto y la florista terminan peleándose y se disputarán la custodia de la pequeña en la corte.

Influenciado por su madre, Serkan no dará marcha atrás por tener la custodia de su hija. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.