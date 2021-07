CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Eda y Serkan se enfrentan por la custodia de su hija Kiraz y terminan yendo a juicio. El plan de Ayda de separar al arquitecto de la florista logra tener el efecto contrario. En el sexto capítulo, los protagonistas de “Love Is in the Air” empiezan a vivir bajo el mismo techo por orden de la jueza, que ha decidido que es lo mejor para Kiraz.

Ayda, quien buscaba separar a Serkan de Eda, logra lo contrario cuando la jueza solicita que la florista y el empresario pasen tiempo junto a su hija como una familia antes de determinar quien se va a quedar con la custodia de la pequeña.

En el episodio 45 de “Sen Çal Kapımı”- nombre original de la serie turca- vemos que Eda y Serkan vuelven a vivir juntos en una casa por unos días. Esto ocasiona que la florista vuelva a confiar en el arquitecto, quien se da cuenta de los errores que ha cometido en el pasado y busca formar una familia con el amor de su vida.

Eda y Serkan empiezan a vivir bajo el mismo techo por orden de la jueza, que ha decidido que es lo mejor para Kiraz. (Foto: Fox Turquía)

“LOVE IS IN THE AIR 2″ CAPÍTULO 6: EDA Y SERKAN CADA VEZ MÁS JUNTOS

La pareja protagonista de “Love Is in the Air” aún está superando los motivos por los que se separaron cinco años atrás. Serkan, por su parte, está aprendiendo a ser padre luego de descubrir que tiene una hija. Y es que el empresario ha conocido a la pequeña mucho después de su nacimiento, por lo que quiere recuperar el tiempo perdido.

Tras el fallo de la jueza, Eda y Serkan empiezan a vivir bajo el mismo techo con una regla: estarán juntos dos días, pero si Serkan descubre que Eda miente sobre cualquier cosa se quedará 2 semanas. Ella finge que le desagrada la idea, pero en realidad está feliz.

La convivencia ocasiona que los sentimientos entre ellos vuelvan a surgir. Eda está enamorándose otra vez del empresario, pero no quiere que él se dé cuenta. Dado que han prometido decir únicamente la verdad, le preguntan a Kiraz si quiere preguntarles algo y, la pequeña le pregunta a su madre si ama a Serkan Bolat.

Serkan está aprendiendo a ser padre luego de descubrir que tiene una hija. (Foto: Fox Turquía)

“Claro que le amo porque es una buena persona. Una persona inteligente y receptiva. Pero a veces, cuando surgen problemas, en lugar de solucionarlos, se encierra. Como El principito. También viajó por planetas y solo entonces se dio cuenta”, le dice Eda a su hija.

Aunque no están juntos como pareja, Eda y Serkan están cada vez más cerca y se dejan llevar por sus sentimientos. Se hacen confesiones, se despiertan abrazados, disfrutan la compañía uno del otro.

Sin embargo, Eda sigue tratando de mantener ocultos sus sentimientos fingiendo que no soporta tenerlo en su casa. Hasta que la mentira se destapa y Serkan escucha una conversación que tiene la florista con Melo, en la que se entera que Eda está muy a gusto.

La pareja protagonista de “Love Is in the Air” aún está superando los motivos por los que se separaron cinco años atrás. (Foto: Fox Turquía)

UN SECRETO FAMILIAR SALE A LA LUZ

El episodio 6 de la temporada 2 de “Love Is in the Air” también revela un nuevo secreto familiar. Después de que Kiraz consuma unas fresas en mal estado que la llevan al hospital, Serkan se siente terriblemente mal y esta situación propicia un nuevo acercamiento entre la pareja.

La florista y el arquitecto se apoyan en un momento tenso y se unen para estar ahí para su hija. “Está bien que hayas vuelto del espacio”, dice Kiraz a su padre.

La visita al hospital también sirve para algo más: aquí se revela que el padre de Serkan no es su verdadero padre y, en realidad, es fruto de la relación de su madre con el señor Kemal. Así se quedan las cosas para el siguiente episodio de la telenovela turca.

Se revela que el padre de Serkan no es su verdadero padre. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.