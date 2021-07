La segunda temporada de “Love Is in the Air” sigue emitiéndose en Turquía, donde los nuevos capítulos se ubican cinco años después de los eventos de la primera entrega y con Eda y Serkan separados una vez más, pero unidos por su hija Kiraz. El arquitecto y la florista se volverán a acercar por la pequeña y descubrirán su faceta de padres, sin embargo su amor tendrá que hacer frente a nuevos obstáculos.

Luego de que Eda le confesó a Serkan que es padre de Kiraz, el arquitecto se mostró incapaz de asumir su responsabilidad como padre. Sin embargo, su actitud cambió cuando empezó a compartir con la pequeña quien ha conquistado el corazón del empresario.

Serkan ha sido cautivado por su hija y ahora no quiere estar sin ella. Los sentimientos, que tuvo reprimidos por mucho tiempo, lo han hecho caer en cuenta que nunca olvidó a Eda, y que quiere una familia junto a la florista y la pequeña Kiraz. ¿Qué pasará con los protagonistas de “Love Is in the Air” en el nuevo capítulo de esta semana? Aquí te lo contamos.

La florista y el arquitecto terminarán yendo a juicio, donde se determina que lo mejor para la pequeña será que sus padres vivan juntos. (Foto: Fox Turquía)

“LOVE IS IN THE AIR 2” CAPÍTULO 6 ONLINE: CÓMO VER EL NUEVO EPISODIO DE LA TEMPORADA 2

En el capítulo 5 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Eda observa la nueva actitud de Serkan quien empieza a sumir su rol de padre con Kiraz. El joven empresario cede antes los encantos de su pequeña y comienza a desarrollar con vinculo especial con ella.

Por su parte, Aydan pone en marcha un plan para tener la custodia de su nieta Kiraz. Esto ocasiona una confrontación entre Eda y Serkan, quienes terminan en los tribunales por los papeles legales de su hija.

En el avance del capítulo 6 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, vemos que la idea de solicitar la custodia de Kiraz de Aydan, acercará más a Eda y a Serkan, pues ambos aman a su hija y a la vez se siguen queriendo.

Eda vuelva a confiar en Serkan, quien se da cuenta de los errores que ha cometido en el pasado y busca sanar las heridas que dejo en el corazón de la florista. (Foto: Fox Turquía)

La florista y el arquitecto terminarán yendo a juicio, donde se determina que lo mejor para la pequeña será que sus padres vivan juntos. Es decir, a partir del próximo capítulo, la familia compartirá el mismo techo, idea que no parece molestarles para nada.

Ayda, quien buscaba separar a Serkan de Eda, logra lo contrario cuando el juez solicita que la florista y el empresario pasen tiempo junto a su hija como una familia antes de determinar quien se va a quedar con la custodia de la pequeña.

En las imágenes del avance del próximo capítulo, vemos que Eda y Serkan volverán a vivir juntos en una casa por unos días. Esto ocasiona que Eda vuelva a confiar en Serkan, quien se da cuenta de los errores que ha cometido en el pasado y busca sanar las heridas que dejo en el corazón de la florista.

Serkan comienza a pasar tiempo con su hija y a entender las dificultades de la paternidad, al mismo tiempo busca mejorar su relación con Eda. Los dos hacen un trato, si Eda descubre que Serkan está mintiendo, se irá de la casa. Sin embargo, si Serkan descubre que Eda está mintiendo, se quedará por más tiempo junto a su familia.

Eda y Serkan compartirán el mismo techo, junto a la pequeña Kidaz.(Foto: Fox Turquía)

Poco a poco, todos los problemas entre ellos desaparecerán y el amor que hay en sus corazones saldrá a la luz de nuevo. Ambos jugaran a desafiarse mutuamente y la convivencia ocasionará que afloren los sentimientos que hay entre ambos.

Mientras Eda tratará de controlar sus sentimientos por Serkan, el empresario será más transparente y le confesará a la florista que no quiere alejarse de ella y su hija ya que desea formar una hermosa familia entre los tres.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.