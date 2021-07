Fox Turquía sigue emitiendo la segunda temporada de “Love Is in the Air”, ubicada cinco años después de los eventos de la primera entrega, con Eda y Serkan separados, pero viviendo juntos gracias a Kiraz, la hija de la pareja. Si bien al inicio el arquitecto no se siente seguro de asumir su paternidad, terminará cambiando de idea al quedar cautivado por la pequeña.

Serkan cede antes los encantos de su pequeña hija y comienza a desarrollar con vinculo especial con ella. Los sentimientos, que tuvo reprimidos por mucho tiempo, lo han hecho caer en cuenta que nunca olvidó a Eda, y que quiere una familia junto a la florista y Kiraz.

Sin embargo, Eda y Serkan terminan yendo a juicio por la custodia de su hija. Es así como una jueza determina que lo mejor para la pequeña será que sus padres vivan juntos. El plan de Ayda de separar al arquitecto de la florista termina teniendo un efecto contrario y los protagonistas de “Love Is in the Air” se acercan más y sus sentimientos reprimidos salen a flote.

Eda, Serkan y Kiraz comienzan a vivir juntos bajo el mismo techo durante un cierto periodo de tiempo. (Foto: Fox Turquía)

“LOVE IS IN THE AIR 2” CAPÍTULO 7 ONLINE: CÓMO VER EL NUEVO EPISODIO DE LA TEMPORADA 2

En el capítulo 6 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Eda, Serkan y Kiraz comienzan a vivir juntos bajo el mismo techo durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, el empresario hace todo lo posible para que fuera permanente.

La convivencia ocasiona que los sentimientos entre la pareja vuelvan a surgir. Eda está enamorándose otra vez del empresario, pero no quiere que él se dé cuenta. Aunque no están juntos como pareja, la florista y Serkan se dejan llevar por sus sentimientos: se hacen confesiones, se despiertan abrazados, disfrutan la compañía uno del otro.

Sin embargo, Eda sigue tratando de mantener ocultos sus sentimientos fingiendo que no soporta tenerlo en su casa. Hasta que la mentira se destapa y Serkan escucha una conversación que tiene la florista con Melo, en la que se entera que ella sigue enamorada de él.

La convivencia ocasiona que los sentimientos entre la pareja vuelvan a surgir. (Foto: Fox Turquía)

Además, se revela un nuevo secreto familiar. Después de que Kiraz consuma unas fresas en mal estado que la llevan al hospital, se descubre que el padre de Serkan no es su verdadero padre y, en realidad, el empresario es fruto de la relación que su madre tuvo con el señor Kemal.

En el avance del capítulo de este miércoles 21 de julio por Fox Turquía, vemos que la convivencia de Eda, Serkan y la pequeña Kiraz es muy buena y la pareja se lleva de lo mejor. Si bien en un inicio se estableció que los protagonistas de “Love Is in the Air” tenían que vivir juntos por dos días, este plazo se amplía a dos semanas.

El capítulo 46 de “Sen Cal Kapimi”- nombre original de la serie turca- promete ser uno de los más emotivos y románticos de la segunda temporada. En las imágenes se observa que Kiraz disfruta pasar tiempo con sus padres, quienes parece que están a punto de reconciliarse.

Mientras Kiraz juega en el jardín, Eda y Serkan comienzan a conversar sobre su relación como padres y el arquitecto le confiesa a la florista que quiere ser parte de su vida. “Siempre estaré con ustedes y afrontaremos todo juntos”.

Kiraz ha dibujado a sus padres y un hermanito. (Foto: Fox Turquía)

En otra escena se ve que la pequeña está haciendo un dibujo sobre su familia y cuando Serkan quiere verlo, hay un detalle que llama la atención. Kiraz ha dibujado a sus padres y un hermanito, cuando Eda se da cuenta se atora mientras bebe agua.

Por otro lado, Aydan no sabe si confesarle la verdad a Serkan y Kemal. Cuando la tía de Eda se entera del verdadero origen del padre del empresario, se sorprende y le dice a Aydan que su vida en un “verdadero show”.

Finalmente, Serkan termina por enterarse de que el señor Kemal en su verdadero padre. Sin embargo, se niega a aceptarlo. Esta revelación dejará confuso al empresario, quien se refugiará en Eda y la pequeña Kiraz.

Aydan no sabe si confesarle la verdad a Serkan y Kemal. (Foto: Fox Turquía)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.