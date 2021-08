La segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) continúa emitiéndose por Fox Turquía. Cada miércoles se estrena un nuevo episodio de la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin), quienes están separados, pero viviendo juntos por Kiraz, la hija que tienen en común. La convivencia está logrando que los protagonistas aprendan a ser buenos padres, al mismo tiempo que el amor renace entre ellos.

Después de que una jueza dictaminara que Eda y Serkan deben vivir bajo el mismo techo por el bien de Kiraz, los protagonistas de “Love Is in the Air” han tenido que adaptarse y afrontar juntos sus roles como padres. Aunque han surgido conflictos y diferencias, la florista y el empresario se acercan cada vez más.

Es innegable que existe una fuerte atracción entre ellos, a pesar de que estuvieron separados cinco años, Eda y Serkan aún están enamorados. Si bien el empresario está convencido de formar una familia al lado de florista y su pequeña hija, la pareja aún tiene que hacer frente a más obstáculos que aparecen en el camino. ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Love Is in the Air”?

Finalmente, Serkan le pide a Eda que se case con él. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR” 2 CAPÍTULO 8 ONLINE: CÓMO VER EL NUEVO EPISODIO DE LA TEMPORADA 2

En el capítulo 7 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Eda, Serkan y Kiraz comienzan a vivir juntos bajo el mismo techo durante un cierto periodo de tiempo. En medio de los conflictos y diferencias de la convivencia, la florista y el empresario se acercan cada vez más y parece que están cerca de la reconciliación.

En otro momento del séptimo episodio, los padres de Kiraz deben fingir ser una pareja feliz para que su hija sea admitida en una escuela también evalúa a los progenitores de sus estudiantes.

La atracción entre ellos es innegable, pero ¿será suficiente para que su relación funcione? Al parecer la clave de todo es Kiraz, ya que ha logrado que sus padres duerman juntos y que piensen en ellos como familia, incluso mencionó que quiere un hermano.

La convivencia ocasiona que resurjan los sentimientos entre los protagonistas de “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

Por otro lado, se revela un nuevo secreto familiar. Después de que Kiraz consuma unas fresas en mal estado que la llevan al hospital, se descubre que el padre de Serkan no es su verdadero padre y, en realidad, el empresario es fruto de la relación que su madre tuvo con el señor Kemal.

En el avance del capítulo 8 que se emitirá por Fox Turquía, vemos que la relación entre Eda y Serkan cada vez va mejorando y el amor entre ellos se va abriendo paso. Es así como el arquitecto llama a Melo para decirle que está pensando en pedirle la mano a la florista.

Melo queda sorprendida y no puede con la emoción, así que les cuenta a todos. Rápidamente, amigos y familiares de los protagonistas de “Love Is in the Air” se alegran por la noticia pero deben guardar el secreto.

En medio de los conflictos y diferencias, la florista y el empresario se acercan cada vez más. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

En otro momento del avance, vemos que Eda llega a la oficina y todos la quedan mirando de manera extraña. Ante esto, la florista empieza a sospechar que algo está pasando. “¿Qué está pasando aquí? Todos están muy raros”, dice Eda.

El capítulo que se emitirá el miércoles 04 de agosto por Fox Turquía también nos muestra uno de los momentos más esperados por los fanáticos de “Love Is in the Air”. Finalmente, Serkan le pide a Eda que se case con él.

En las emotivas imágenes, vemos que Serkan se pone de rodillas frente a Eda para pedirle matrimonio. La florista no puede ocultar su emoción y se muestra muy sonriente. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la segunda temporada de la serie turca.

Por otro lado, Aydan por fin le confiesa a Serkan que Kemal es su verdadero padre. En las imágenes del avance, los tres están sentados conversando mientras que la madre del arquitecto empieza explicando cómo ocurrieron las cosas años atrás.

Aydan por fin le confiesa a Serkan que Kemal es su verdadero padre. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 y cada semana se emite un nuevo episodio a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.