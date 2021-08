Fox Turquía continúa trasmitiendo la segunda temporada de “Love Is in the Air”, ubicada cinco años después de los eventos de la primera entrega. Este miércoles 11 de agosto se emitirá el capítulo 48 de la ficción, el noveno de segunda entrega, donde Eda y Serkan por fin se casan, aunque se avecina un nuevo problema que pondrá a prueba el amor de la pareja.

Después de que una jueza dictaminara que Eda y Serkan deben vivir bajo el mismo techo por el bien de Kiraz, los protagonistas de “Love Is in the Air” se han dejado llevar por sus sentimientos y han retomado su relación. Ahora el arquitecto y la florista hablan sobre sus planes a futuro como familia y se comprometen a luchar para que su romance funcione.

Eda y Serkan por fin se casan. (Foto: MF Yapım)

Luego de varios momentos románticos, Serkan decide proponerle matrimonio, una vez más, a Eda. La pareja decide contarles a sus familias, quienes se alegran por la noticia. Aunque parece que la felicidad regresó a las vidas del arquitecto y la florista, no pasará mucho tiempo para que se enfrenten a un nuevo obstáculo que pondrá a prueba su relación. ¿Qué pasará en el próximo capítulo de “Love Is in the Air”?

“LOVE IS IN THE AIR 2” CAPÍTULO 9: CÓMO VER EL NUEVO EPISODIO DE LA TEMPORADA 2

En el capítulo 8 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Eda, Serkan y Kiraz comienzan a vivir juntos bajo el mismo techo como una familia. Aunque en un inicio hay conflictos y diferencias, la convivencia aceleró la reconciliación de la florista y el empresario. Finalmente, no pueden ocultar que aún se aman y retoman su relación.

Después de algunas confusiones, Serkan se pone de rodillas frente a Eda y le pide que se convierta en su esposa. Por su puesto, ella no puede ocultar su emoción y acepta sin dudarlo, además, le asegura que se casaría con él en ese preciso instante, y precisamente eso es lo que sucede, ya que Serkan había organizado su boda.

Por otro lado, Aydan por fin decide confesarle a Serkan que Kemal es su verdadero padre. Es así como ella se reúne con su hijo y expareja para explicarle cómo ocurrieron las cosas años atrás. Tras la gran revelación, el arquitecto no quiere saber nada de su verdadero padre, quien ha empezado a acercarse a Kiraz.

Los protagonistas de “Sen Çal Kapımı” unen su amor y la felicidad de la pareja parece estar más cerca que nunca (Foto: MF Yapım)

En el avance del capítulo 9 de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, vemos uno de los momentos más esperados de la historia: la boda de Eda y Serkan. Finalmente, los protagonistas de “Sen Çal Kapımı” unen su amor y la felicidad de la pareja parece estar más cerca que nunca.

Sin embargo, un nuevo problema opacará la alegría que viven el empresario y la florista. El mal rumbo de la empresa de Serkan caerá en sus vidas como una bomba sin que el protagonista se dé cuenta.

“Art Life” está por irse a la quiebra. Según las imágenes del avance de “Love Is in the Air”, la única que puede salvar a la empresa de Serkan es Deniz. Todo recaerá en sus manos.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” se han dejado llevar por sus sentimientos y han retomado su relación (Foto: MF Yapım)

Ahora que la empresa está en peligro, todos le aconsejan a Serkan “hacer su trabajo” y complacer a Deniz, quien siempre ha estado interesada en el arquitecto.

En el avance, se ve que el empresario y Deniz están cenando en un hotel. “¿Sabes lo que estoy pensando?”, le dice la mujer a Serkan con una mirada provocativa.

Un nuevo problema opacará la alegría que viven el empresario y la florista (Foto: MF Yapım)

Mientras esto ocurre, Eda está hablando por teléfono con alguien para saber que pasa entre Deniz y Serkan. “¿Ella lo besó? ¡Por favor, di que ella no lo besó!”, dice la florista evidentemente angustiada.

En otro momento, vemos que Eda y Serkan tienen una conversación sobre la situación de la empresa y su relación. “Nada puede interponerse entre nosotros. Elige Art Life, no pienses en mí. Estoy bien”, le dice la florista al arquitecto, quien se muestra preocupado.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenó el 9 de junio de 2021 en su país de origen. Cada semana se emite un nuevo episodio el miércoles a las 8:00 pm. por Fox Turquía.