La segunda temporada de “Love Is in the Air” está cada vez más emocionante y los seguidores de la telenovela turca no se pierden ningún detalle de la historia de amor de Eda y Serkan. Desde el pasado 9 de agosto, Divinity está emitiendo los nuevos episodios en España, donde este fenómeno televisivo protagonizado por Hande Erçel y Kerem Bürsin es todo un éxito.

“Sen Çal Kapımı”- nombre original de la telenovela turca- inició su segunda temporada con un salto en el tiempo de cinco años, en el que Eda y Serkan están nuevamente separados. Sin embargo, los protagonistas tienen una hija en común, Kiraz. Aunque inicialmente el arquitecto desconoce que es el padre de la pequeña, termina descubriendo la verdad.

En el próximo capítulo de “Love Is in the Air”, Eda le confiesa a Serkan que es el padre de Kiraz. La noticia dejará atónito al arquitecto, quien no se siente listo para asumir su paternidad y quedará confundido. Mientras tanto, Kiraz le revela a su madre la estrecha relación que tiene con el empresario. ¿Qué más pasará esta semana en la telenovela turca? Aquí todos los detalles.

Hande Erçel interpreta a Eda (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR” DE ESTA SEMANA?

Eda ya no puede ocultar durante más tiempo su secreto y finalmente ha decidido revelar a su ex la verdad. En un momento emotivo, la florista le confiesa a Serkan que es el padre de Kiraz.

“Serkan, la dueña de estos zapatos, esa niña maravillosa, esa niña tan dulce es mi hija y tú eres su padre”, le dice Eda a Serkan.

El arquitecto queda en shock al escuchar a Eda y no puede pronunciar palabras, mientras que la florista intenta explicar los motivos que la llevaron a ocultar semejante noticia.

“Lo descubrí al llegar a Italia, antes no estaba segura. ¿Qué iba a hacer? Me dijiste que no me querías, me echaste y no querías volver a verme. No podía decírtelo”, le dice Eda que intentará que el arquitecto reaccione. “Serkan, di algo. ¿No vas a decir nada?”

Kerem Bürsin interpreta a Serkan (Foto: MF Yapım)

En el próximo capítulo de ‘Love is in the air’ veremos la esperada reacción del empresario a la noticia que sin duda cambiará su vida. En shock seguirá escuchando la historia de su ex. “Lo descubrí al llegar a Italia, antes no estaba segura. ¿Qué iba a hacer? Me dijiste que no me querías, me echaste y no querías volver a verme. No podía decírtelo”, le dirá Eda que intentará desesperada que reaccione. “Serkan, di algo. ¿No vas a decir nada?”

Sin embargo, Serkan huye de Eda, que intentará retenerlo para aclarar las cosas e intentar llegar a un entendimiento. El arquitecto está confundido y no se siente preparado para asumir su responsabilidad como padre.

Por otro lado, Kiraz le confiesa a su madre la estrecha relación que ha establecido con Serkan, quien le ha revelado a la pequeña sus secretos más íntimos y sus sentimientos más profundos.

“A mí me ha hecho mucho caso. Dibujamos una casa voladora cada uno y me tapó los ojos para que no viera la suya, me ha contado muchas cosas, que su fruta favorita es la cereza, que hay una hada a la que quiere mucho, que cree en las hadas, que echa mucho de menos a su hermano, que su color favorito es el azul...”, le cuenta la pequeña a su madre.

HORARIO SEMANAL DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity.

La telenovela turca también está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Aquí podrás disfrutar de “Love Is in the Air”, así como las demás historias de amor de Divinity completas, así como ver por adelantado los capítulos.