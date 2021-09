¿Qué horario tiene “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Çal Kapımı” se encuentra en su temporada 2 y cada episodio nuevo es una montaña rusa de emociones para los seguidores de la historia de Serkan Bolat (Kerem Bürsin) y Eda Yildiz (Hande Erçel), los protagonistas de esta ficción que ha triunfado en Turquía y otros países como “Mujer” (“Kadin”) y “Mi hija” (“Kizim”).

La ficción otomana, dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu, apareció en su emisión original el 8 de julio de 2020, convirtiéndose en uno de los programas más vistos de su país, por lo que se dio una segunda temporada, estrenada el 9 de junio de 2021, que se transmitió a través de FOX Turquía y que está a punto de finalizar el 8 de setiembre.

¿De qué trata “Love Is in the Air? La trama se centra en Serkan y Eda, dos personas de mundos opuestos que se conocen de manera fortuita y unen sus vidas de la manera menos romántica posible. Sin embargo, el amor no les será ajeno y deberán afrontar un terrible momento en sus vidas.

Porque Serkan padecerá cáncer y su vida, por supuesto, dará un giro muy dramático, aunque el protagonista logre dejar atrás la enfermedad. Sin embargo, este miedo latente de un posible retorno del mal lo deja en jaque y con todas las intenciones de hacer su vida solo, sin una familia como soñaba Eda.

La telenovela turca "Love is in the air" ha cautivado a los espectadores de más de 40 naciones (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” EN DIVINITY?

La telenovela turca “Love Is in the Air” estrena episodios nuevos de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. De esta manera, los capítulos se emiten a diario en el horario de las 17:45 horas.

Así lo indica la programación oficial del mencionado canal de televisión, que ya está mostrando los episodios de la temporada 2 de “Sen Çal Kapımı”, que también es conocida como “Me robaste el corazón” en otros países.

Además, los seguidores de la producción otomana pueden mirar los episodios de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS, donde también se pueden sintonizar los capítulos por adelantado de todas las telenovelas que se transmiten en Divinity.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

En los próximos episodios de “Love Is in the Air” se conocerá más de la reacción que tendrá Kiraz al enterarse que Serkan es su padre. El protagonista se disfrazó de astronauta para sorprender a la pequeña, quien salió corriendo de su fiesta de cumpleaños ante la noticia.

Sin embargo, la niña logra tranquilizar a Serkan al decirle que siempre quiso que él fuera su padre, un secreto que todos en su entorno ya conocían. “Estoy dando las gracias porque le pedí a Dios que mi papá fuera como Serkan porque tienes muchos caballos”, le dijo al empresario.

De esta manera, Serkan está vencido, poco a poco, su temor de formar una familia ante la posibilidad de que el cáncer vuelva a manifestarse en su organismo. “No puedo hacerlo, soy un hombre enfermo. En cualquier momento el cáncer puede volver ¿Qué sentido puede tener empezar una vida sabiendo eso? Llevo una bomba dentro de mí y no sé cuándo estallará. No sabes lo preocupado que estoy”, le dijo a Eda en un episodio anterior.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” cuenta con un total de 52 episodios en su emisión original. Ese grupo de capítulos se han dividido en dos temporadas. La última tiene 13 capítulos que han llegado a través de FOX Turquía.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IS IN THE AIR”?