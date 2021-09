La segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) ya empezó a transmitirse en España y con cada nuevo episodio la historia de amor de Eda Yildiz (Hande Erçel) y Seran Bolat (Kerem Bürsin) toma un rumbo diferente, sobre todo, porque la florista finalmente reveló que el arquitecto es el padre de Kiraz.

En los episodios anteriores de la telenovela turca que ha conquistado al público de más de 40 países, Serkan se disfrazó de astronauta para sorprender a su pequeña hija. Aunque la niña sorprendió por la noticia, admitió que siempre quiso que él fuera su padre. “Estoy dando las gracias porque le pedí a Dios que mi papá fuera como Serkan porque tienes muchos caballos”.

El empresario está decidido a ganarse la confianza de Kiraz y demostrarle que ella es su prioridad, pero tendrá que lidiar con la presencia de Burak. Además, debe ganarse el corazón de Eda una vez más.

Serkan intenta ganarse la confianza de su hija Kiraz (Foto: Love Is in the Air/ MF Yapim)

HORARIO SEMANAL DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity en España.

La telenovela turca también está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Aquí podrás disfrutar de “Love Is in the Air”, así como las demás historias de amor de Divinity completas, así como ver por adelantado los capítulos.

Serkan empieza a ganarse el corazón de Kiraz (Foto: Love Is in the Air 2/ MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR” DE ESTA SEMANA?

En los próximos episodios de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, con la intención de recuperar todo el tiempo perdido con su nieta, Aydan le propone a su hijo solicitar la custodia de la niña, aunque Serkan se opone de inmediato, su madre le hace creer que será una tenencia compartida y le hace firmar unos papeles.

¿Cómo reaccionará Eda al enterarse de la demanda? Por su parte, el empresario confía en su progenitora y cree que solamente pedirá registrar a la menor con su apellido. ¿Qué hará al descubrir la verdad?

Mientras Serkan empieza a entablar una relación de padre e hija, todo cambia cuando Kiraz menciona a Burak, o Buba como le dice ella. En ese instante, el arquitecto siente celos por la amistad que tienen ambos y se lo hace saber a Eda. “Ya creo que no hace falta que venga porque ahora el padre de Kiraz está con ella”, le señala a Yildiz, quien asegura que su presencia no es una amenaza. “No tiene nada que ver con que tú seas el padre de Kiraz. No te entrometas”, le contesta.

Además, Eda no podrá controlarse ante la presencia de ‘una amiga especial’ de Serkan. “Olvidaré la parte de amiga y me quedaré con lo de especial porque todo esto me exaspera. ¿Estás poniendo a prueba mi paciencia?”, le dice a su ex.