“Love Is in the Air”, también conocida como “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, sigue cautivando al público de España con la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). La telenovela turca, que se emite a través de la señal de Divinity, nos ha mostrado a la florista y al arquitecto pasar por todo tipo de situaciones, desde las más felices hasta las más trágicas, pero ahora la trama ha llegado a un punto favorable para los protagonistas.

La producción otomana se estrenó el 8 de julio de 2020 en Turquía, ganando miles de seguidores con rapidez, lo que le permitió llegar a más países. “Love Is in the Air” cuenta con dos temporadas, conformada por 52 episodios de 120 minutos, que contienen altas dosis de diversión y algo de drama.

En España, la segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite desde el pasado 9 de agosto por Divinity. La audiencia sigue fielmente cada episodio de historia, que en sus últimas emisiones nos ha mostrado a Eda y Serkan dejándose llevar por sus sentimientos y volviéndose a dar una oportunidad en el amor. ¿Qué pasará esta semana en “Sen Çal Kapımı” y cuál será su horario?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite desde el pasado 9 de agosto en España por Divinity (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. Durante esta semana, desde el lunes 4 al viernes 8 de octubre, el horario de la comedia romántica será a las 18:30 horas.

Los seguidores de la historia de amor de Eda y Serkan también pueden ver los episodios de manera online y en directo a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que también cuenta con todo lo que se ha visto hasta ahora y adelantos de las nuevas entregas del día en la pantalla chica.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) se han dejado llevar por sus sentimientos y la atracción que hay entre ellos. Los protagonistas de “Love Is in the Air” han tenido que vivir bajo el mismo techo por orden de una jueza y por el bien de Kiraz, la convencía ha ocasionado que se acerquen más y que el amor que aún hay entre ellos vuelva a resurgir.

Luego de pasar la noche juntos, la pareja decide retomar su relación e intentar luchar por su amor. Serkan quiere hacer las cosas bien y formar una familia con Eda y Kiraz. Es por ello que el arquitecto organiza una pedida de mano para el amor de su vida.

Para el gran momento, Serkan el pide ayuda a sus amigos. En el próximo capítulo de “Love Is in the Air”, la pequeña Kiraz y sus demás seres queridos se unen para prepararle una sorpresa a Eda.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapım)

La florista no entendía de qué se trataba todo el misterio del viaje en carro que le había organizado el padre de su hija, sin embargo, la confusión termina cuando el arquitecto baja del vehículo y le propone matrimonio. Finalmente, Serkan se pone de rodillas frente a Eda y le pide que se convierta en su esposa.

“Eda Yildiz, la estrella más hermosa de todas, la mujer más bella, el hada más mágica. Me has hechizado. Mi mente, mi corazón e incluso mi alma te pertenecen. ¿Quieres casarte conmigo?”, le dice el arquitecto a la florista.

Emocionada, la joven no duda su respuesta y le dice que si acepta el compromiso. Lo que no pensó es que Serkan ya tenía todo elaborado, incluida la boda que planeó en ese mismo momento.

Es así como los protagonistas de “Love Is in the Air” se casan, por fin, en una romántica ceremonia, rodeados de sus amigos y familia. La felicidad para Serkan, Eda y Kiraz por fin es realidad.