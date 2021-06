La historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) continuará con una segunda temporada para deleitar a sus fanáticos en todo el mundo. “Love Is in the Air”, la telenovela turca más exitosa del momento, ha arrasado en audiencias en varios países como en España, donde es una de las producciones favoritas de la pantalla chica.

La primera temporada de “Love is in the air” llegó a su fin en su país de origen Turquía el pasado 17 de abril, mientras que la segunda parte ya tiene fecha de estreno y ya se han filtrado algunos detalles de lo que el público podrá ver en los nuevos capítulos.

La segunda parte de la historia de amor de Eda y Serkan empezará con un salto en el tiempo de cinco años y, sin duda, muchas cosas han cambiado para los protagonistas que una vez más están separados. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento:

La segunda temporada de 'Love is in the Air' empezará con un salto en el tiempo de cinco años. (Foto: MF Yapım)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “LOVE IS IN THE AIR 2”?

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenará el próximo 9 de junio Turquía. Los seguidores podrán conocer cómo evoluciona la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin).

Por su parte, en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie y debería llegar a su fin más o menos coincidiendo con el estreno de la segunda en su país de origen, por lo que sus seguidores probablemente tengan que esperar poco.

La segunda temporada de "Love Is in the Air" marcará un giro radical en la vida de Eda y Serkan (Foto: MF Yapım)

11 NUEVOS EPISODIOS

Hande Erçel, actriz que interpreta a Eda, realizó unas declaraciones confirmando que la segunda temporada está planteada para cerrar la historia de ‘Love is in the Air’.

“Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una manera bonita. Nunca he trabajado en un papel así”, dijo la joven actriz a la prensa.

Cabe señalar que tanto Erçel como Bürsin tenían planeado trabajar en otros proyectos antes de que la productora de la serie decidiera continuar la historia con una segunda temporada. Sin embargo, ambos actores lograron aplazar esos compromisos para poder dar un final a la altura para la historia de Serkan y Eda.

Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizan "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El final de la primera temporada de “Love is in the air”, emitido el pasado 17 de abril, revela que Eda y Serkan vuelven a estar juntos. La pareja ha dejado atrás los problemas a los que se habían tenido que enfrentar después de que él perdiera la memoria.

Los dos aparecen felices en una caravana, sin grandes lujos y disfrutando de una noche romántica. Sin embargo, las cosas se complican cuando ella descubre un informe médico que indica que su pareja tiene un tumor.

La segunda temporada de ‘Love is in the Air’ empezará con un salto en el tiempo de cinco años. Estos nuevos capítulos estarán cargados de emociones tras revelarse que Serkan y Eda han tenido una hija, ahora se sabe que la relación entre el arquitecto y la niña no es del todo buena. Además, se sabrán los motivos de la separación de la pareja.

Queda abierta la posibilidad de que todo esto sea algún tipo de alucinación fruto del tumor que padece el personaje encarnado por Bürsin, pero los fans de la serie turca no tendrán que esperar mucho para resolver esa incógnita.