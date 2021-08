La primera temporada de “Love Is in the Air” está cerca de su gran final en España, país donde ha logrado conquistar el corazón del público y liderar el prime time de Telecinco. Los últimos capítulos de la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan Bolat (Kerem Bürsin), han dejado en shock a sus seguidores, mientras una buena noticia ha sido anunciada: la segunda temporada ya tiene fecha de estreno.

Desde su estreno en julio de 2020, “Love Is in the Air” ha sido vista en más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021. Desde entonces, se ha convertido en una de las telenovelas turcas favoritas de toda la audiencia, pese a los constantes cambios en el horario por parte de Telecinco, que ha ocasionado varias molestias.

Los últimos capítulos de la primera temporada de “Sen Cal Kapimi” -nombre original de la serie turca- nos mostraron una situación muy crítica para sus protagonistas: Serkan ha sido diagnosticado con un tumor cerebral y Eda teme por su vida. Mientras el final está cada vez más cerca, Mediaset viene promocionando el estreno de la segunda entrega. ¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de “Love Is in the Air”? Aquí todos los detalles.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda Yıldız y Serkan Bolat, respectivamente. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenará el próximo lunes 9 de agosto a las 17.45 horas, según información oficial.

La producción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda Yıldız y Serkan Bolat, respectivamente, se transmitirá solo en Divinity.

Cabe recordar que mientras “Sen Cal Kapimi” -nombre original de la serie turca- se encuentra en la recta final de su primera temporada en España, su segunda entrega ya se está transmitiendo en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

La segunda temporada de “Love Is in the Air”, que tiene un salto en el tiempo de cinco años. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS ÚLTIMOS CAPITULOS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Mientras llega la segunda temporada de “Love Is in the Air”, el público podrá seguir viendo en los próximos días la recta final de la temporada 1 donde vemos cómo la terrible enfermedad de Serkan Bolat afectará a la recién estrenada felicidad de la pareja protagonista y cómo reaccionará Eda cuando lo descubra.

La noticia de la enfermedad de Serkan ha dejado a todos en shock. Después de todos los obstáculos que ha conseguido superar para estar junto a Eda, incluido el embarazo de Selin, una nueva tragedia pone en jaque a la pareja: el arquitecto tiene un tumor cerebral.

Cuando el empresario sufre un mareo en el aeropuerto al ir a buscar a Eda, no se imaginaba que la razón sería tan grave, pero tras pedir una segunda opinión médica, el diagnóstico es claro.

Eda no tiene ni idea de esta noticia. La joven está emocionada después de confirmarse que Serkan no es el padre del niño que espera Selin y que tampoco podría haberlo sido. Él no quiere decírselo para no hacerla sufrir, pero ésta es una situación que no se puede ocultar por mucho tiempo.

La recta final de la primera temporada de ‘Love is in the air’ está cada vez más emocionante. El viernes será el gran final a las 17:45, solo en Divinity.