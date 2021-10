Tras la boda y la cancelación de la luna de miel, Serkan ha tomado una decisión difícil para salvar a su empresa de la quiebra. Los protagonistas de “Love Is in the Air”, también conocida como “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, están pasando por una situación difícil justo cuando la felicidad parecía completa.

La historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), quienes deberán superar una serie de pruebas para mantenerse unidos, es una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años. Tras convertirse en un fenómeno en Turquía, la serie se extendió con rapidez a otros países como España, donde la segunda temporada se emite desde el pasado 9 de agosto por Divinity.

El público sigue fielmente cada episodio de esta historia, que en sus últimas emisiones nos ha mostrado a Eda y Serkan casados pero haciendo frente a nuevas situaciones complicadas. Esta semana, del lunes 11 al viernes 15 de octubre, seremos testigos de muchas sorpresas en “Love Is in the Air”. Aquí todos los detalles.

Serkan anuncia a los trabajadores que salvó la empresa y que vendió sus acciones (Foto: MF Yapım)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”

1. SERKAN VENDIÓ SUS ACCIONES DE ART LIFE PARA SALVAR EL PROYECTO DE EDA

Serkan, después de pensarlo mil veces, llegó a la conclusión que vender sus acciones era la única opción para salvar Art Life y el proyecto soñado de Eda en Italia. Sin embargo, la decisión del arquitecto podría traer graves consecuencias para la pareja.

Cuando Eda recibe la llamada sobre la continuidad del proyecto en Italia y se entera que la empresa de Serkan también se salvó, queda sorprendida y le pregunta a Serkan, ¿qué acto de magia hizo?: “Todo está arreglado”, se limita a responder el empresario, quien tratará a toda costa de ocultar la verdad a Eda consciente de que su decisión provocará un enorme disgusto.

2. ENGIN Y PIRIL MOLESTAS CON LA DECISIÓN DE SERKAN

La decisión de Serkan provocará malestar en Engin y Pırıl. “Voy a matar a Serkan Bolat. ¿Cómo vende sus acciones por el proyecto de Eda sin consultarnos?”, dice la que hasta hace poco era socia de Bolat.

3. EDA SE ENTERA DE LA VERDAD

Eda sospecha que Serkan le oculta algo. Luego de que el empresario salvó su empresa Art Life y ayudó a que el proyecto en Italia siga en pie, la florista tiene muchas dudas. Eda le pregunta directamente qué fue lo que hizo: “Por favor, ten confianza conmigo de una vez”.

Serkan no tiene más remedio que confesarle la verdad a Eda cuando sus ex socios de Art Life llegan a la empresa pidiendo explicaciones: “Vendí mis acciones de la compañía para que puedas realizar la remodelación del palacio en Italia”, confiesa el arquitecto.

Eda le pregunta a Serkan qué fue lo que hizo para salvar la empresa: “Por favor, ten confianza conmigo de una vez” (Foto: MF Yapım)

4. SERKAN EMPIEZA A DAR CLASES EN LA UNIVERSIDAD

Serkan reúne a su círculo más cercano y les cuenta que ha decidido dejar la arquitectura y dar un nuevo rumbo a su vida. El empresario empezará a dar clases en la universidad: “He aceptado la oferta de una universidad para impartir clases y mañana empiezo esta etapa”.

Aunque Serkan afronta el reto con mucha ilusión, pronto se dará cuenta que su aventura académica no era como él creía en un primer momento. Cuando está a punto de abandonar el trabajo, Eda interviene y le hace cambiar de opinión: “Le daré otra oportunidad a esto de ser profesor”, dice el empresario.

5. ¿EDA ESTÁ EMBARAZADA OTRA VEZ?

Kiraz se muestra sumamente insistente con que quiere tener un hermanito. “Yo no quiero ser hija única. Necesito alguien con quien jugar”, le dice la pequeña a sus padres. Este deseo coincide con una Eda que se siente últimamente muy hambrienta, algo cansada y bastante somnolienta. ¿La florista está nuevamente embarazada? ¿Los protagonistas de “Love Is in the Air” tendrán un segundo hijo?