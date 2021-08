Sin duda alguna, “Love is in the air” se ha convertido en una de las series preferidas del público en diversas partes del mundo, que no se pierde ninguno de los capítulos de la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, que ya se encuentra en su segunda temporada. Si bien, el éxito alcanzado ha hecho que sus seguidores se interesen por todo lo que pasa con sus protagonistas detrás de cámaras, también no son ajenos a lo que pueda ocurrir con el resto de elenco. Tal como sucede con Bige Önal, quien da vida a Selin Atakan.

Y es que la villana en la primera temporada de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) no estaría pasando uno de sus mejores momentos, pues a la repentina muerte de su padre hace unos meses, se suma el término de su relación de seis años con Aras Bulut Iynemli, protagonista de “Icerde”, algo que ha sorprendido a todos.

Aunque se sabía que ambos siempre prefirieron mantener en reserva su noviazgo, cada vez que eran captados por la prensa no dudaban en responder amablemente. Justamente, en una oportunidad fueron cuestionados por qué no eran vistos juntos con frecuencia. “Aras trabaja muy duro, así que no podemos vernos. Pero nuestra relación va bien”, señaló aquella vez la histrión.

La noticia de la ruptura causó asombro en el medio y hasta el momento ninguno de los dos actores ha salido para aclarar la situación en la que se encuentran. A continuación, te contamos cual sería la razón por la que llegó a su fin este romance.

Aparentemente, la relación iba de maravillas, pero de un momento a otro terminó (Foto: Bige Önal y Aras Bulut / Instagram)

¿POR QUÉ BIGE ÖNAL TERMINÓ CON ARAS BULUT?

A principios de verano, se supo que Bige y Aras habían tomado unas cortas vacaciones, pero al culminar estas, el actor se dirigió a la zona costera de Cesme para encontrarse con su gran amigo Engin Özturk, de “Mi hogar, mi destino”. Desde ese momento se le perdió el rastro.

Ante su desaparición, algunos medios turcos comenzaron a especular que Bulut se habría ido a Izmir a pasar unos días con Damla Sönmez, su compañera de reparto en “Cukur”. Esto no tendría nada de sospechoso si no fuera porque la actriz también había terminado hace unos meses su romance con su prometido.

Algo que comenzó a avivar la teoría de que la ruptura fue motivada por la existencia de una tercera persona en una de las relaciones más queridas por la gente.

Cukur, la serie donde Aras y Damla participan hace varios años (Foto: Ay Yapım)

¿QUÉ RESPONDIERON LOS INVOLUCRADOS?

Tras ser señalados de infidelidad, el representante de Aras emitió un comunicado para asegurar que todo es mentira. “Las acusaciones que se han vertido sobre el actor acerca de una posible infidelidad son infundadas”.

La empresa que lo representa respondió a las acusaciones (Foto: Aras Bulut / Instagram)

En tanto, Damla, al ser abordada por la prensa, manifestó: “Son noticias falsas, se lo están inventando de alguna parte”.

La histrión negó todo (Foto: Damla Sönmez / Instagram)

Por su parte, Bige Önal ha preferido guardar silencio cuando los periodistas le consultan sobre su relación.

La actriz prefirió el silencio (Foto: Bige Önal / Instagram)

LA MUERTE DEL PADRE DE BIGE ÖNAL

Desde el fallecimiento de su padre Erhan Önal, el pasado 16 de marzo a causa de un derrame cerebral, la actriz de “Love is in the air” dejó de aparecer en redes sociales para hacer publicaciones personales.

Una de las últimas que hizo en su cuenta de Instagram fue el 16 de junio, donde estaba junto a su progenitor, quien fue futbolista del Bayern de Múnich o el Galatasaray. “Hoy hace exactamente tres meses. Me pierdo tratando de entenderlo”.