“Love Is in the Air”, la novela turca más aclamada del momento, estrenará el capítulo 37 de su historia de amor protagonizada por Eda Yıldız y Serkan Bolat, quienes deberán enfrentarse a diversos problemas que pondrán a prueba su amor.

La producción, titulada originalmente “Sen Çal Kapımı” (“Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en español), es todo un furor televisivo en España, donde se trasmite a través de Telecinco y Divinity. Los actores protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, han sabido cautivar al público y hoy son los dos rostros más aclamados de la televisión actual.

En el episodio 36 de “Love Is in the Air”, Serkan por fin ha recuperado la memoria, lo que lleva a Eda a cancelar su boda con Deniz y en soñar con casarse por fin con su enamorado. Sin embargo, Deniz desaparece y la pareja decir ir en su búsqueda. Pero, ¿qué es lo que pasará en el siguiente capítulo?

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR”?

FOX Turquía emitirá el capítulo 37 de ‘Love is in the air’ este sábado 27 de marzo a partir de las 18 horas (20:00 hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

Cabe recordar que la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 4:45 pm (hora local).

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. (Foto: FOX Turquía)

“LOVE IS IN THE AIR”: QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 37 DE LA SERIE

En el episodio 37 de “Love Is in the Air”, Eda decide alejarse de Serkan tras la noticia del embarazo de Selin. Por otro lado, Serkan se sorprende por esta actitud de Eda, pero a pesar de la confusión de su chica, intenta aferrarse a su amor.

Esta vez es Serkan quien luchará por Eda. Sin embargo, Eda no termina por creerse que la exnovia de su chico está realmente embaraza. Por ello investiga si Selin está realmente embarazada o no. ¿Selin está realmente embarazada o todo es un juego?

DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. En estas circunstancias, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio la relación entre los dos no es buena, a medida que pasan las semanas cambia radicalmente y el acuerdo por interés tuerce su destino para siempre.