“Love Is in the Air” fue producida por MF Yapım y protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que ya ha sido vendida a más de 40 países, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity, Telecinco y algunos otros canales de su red.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Esta historia a atrapado a la audiencia de distintos países en el mundo, actualmente las telenovelas turcas han dado mucho de que hablar en el medio y han logrado una excelente aceptación dentro del público. Sin duda la historia de Serkan y Eda ha logrado la atención de la audiencia, llevándola a tener el éxito que ahora tiene.

“Love is in the air” se ha convertido en el fenómeno televisivo del momento y sin duda que cada uno de los estrenos de sus capítulos ha tenido a la audiencia comprometidos con no perderse ningún capítulo. La serie ha recibido muy buenas críticas y nuevamente ha abierto aún más el camino para el recibimiento de nuevas series turcas que se han vuelto tan populares.

¿DÓNDE VER “LOVE IS IN THE AIR” EN DIRECTO ONLINE?

FOX Turquía emitirá el siguiente capítulo de “Love is in the air” este sábado 10 de abril o a partir de las 6:00 pm (8:00 pm hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

Cabe recordar que la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:30 y 9:15 pm (hora local).

Telecinco : Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 5:30 y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

“LOVE IS IN THE AIR” FUE RENOVADA: ¿CUÁNTOS CAPÍTULOS MÁS TENDRÁ?

Lo dicho: la telenovela turca que está arrasando en España ha sido renovada por 13 episodios más; es decir, continuará hasta el mes de septiembre. FOX TV decidió encargar una nueva tanda de capítulos, por lo que sobrepasará el año en emisión, sin parar ni siquiera durante el verano.

Semanas atrás, los protagonistas de la telenovela, Kerem Bürsin y Hande Erçel, principales defensores de la ficción, ya habían descartado su pronto final, incluso han declarado que los mismos productores no piensan acabar aún con la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. Sin embargo, lo que podría estar en duda es la continuación del actor turco en su papel.

Kerem Bürsin todavía no ha firmado su contrato de renovación y se encuentra negociando con la compañía. Eso sí, vale decir que actualmente el intérprete tiene un proyecto con Netflix que podría coincidir con las grabaciones de los nuevos episodios; poniéndolo en la difícil situación de elegir entre ambos programas.

Por su parte, su co-protagonista, Hande Erçel se encuentra en una situación similar. La actriz turca ya fue confirmada para la nueva serie “The Ring”, que iba a iniciar rodaje en el verano; no obstante, logró posponer las grabaciones para poder estar en los últimos capítulos de “Love Is in the Air”.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

Aunque al principio la relación entre los dos no es buena, a medida que pasan las semanas cambia radicalmente y el acuerdo por interés tuerce su destino para siempre.

PERSONAJES PRINCIPALES DE “LOVE IS IN THE AIR”

