El amor de Eda y Serkan han podido contra todos. En medio del chantaje de Semiha, abuela de la protagonista, que obligó a dejar al empresario, la joven florista ha tomado el control de la situación y ha decido luchar por su amor. ¡El público español ha sido testigo de una pedida de mano en “Love Is in the Air”!

Pero para llegar a este momento de felicidad, los protagonistas de “Sen Çal Kapımı” (título original) han tenido que sortear más de un problema. Primero Balca, la nueva directora de relaciones públicas de Art Life; luego la abuela de Eda, Semiha, nueva accionista de la empresa. Finalmente, el personaje Hande Erçel ha decidido luchar por el amor de Serkan, que interpreta Kerem Bürsin, y ha buscado la forma de pedirle que se case con ella.

¿CÓMO LE PIDIÓ LA MANO EDA A SERKAN EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Luego de varias semanas de sufriendo por culpa de la llegada de la abuela de Eda, la florista ha ignorado todas sus advertencias y, aun sabiendo el riesgo que corre haciéndolo, le ha pedido matrimonio a Serkan. Previamente, después de ver al empresario entre rejas por una acusación de Semiha, la florista toma la dura decisión de dejarle para que no sufra más. Sin embargo, la protagonista aprovechó la primera oportunidad para volver con su amado.

La joven florista ha tomado el control de la situación y ha decido luchar por su amor (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

Así, no duda en subir al avión en el que el arquitecto va a viajar a París. Serkan Bolat se encuentra sentado, a la espera del despegue, en ese momento, Eda se acerca con un par de anillos. Se miran, y él no lo puede creer. “Debo estar soñando. Esto no está pasando porque tú, ¿cómo has llegado aquí?”, dice el empresario.

“No estás soñando, esto es real. Nada se interpondrá entre nosotros”, le promete Eda.

Serkan acepta casarse con Eda

Luego de unas sonrisas cómplices, Eda le pide a Serkan que responda a su petición. “Claro que quiero casarme contigo no hay nada que desee más en el mundo”, dice el empresario minutos antes de poner rumbo a París.

Luego de planear los días en la capital francesa, la florista le explica lo que realmente pasó y por qué tomó la decisión de dejarlo. “Mi abuela lo planeó todo. Tenía miedo, no quería que te hiciera daño”, confiesa.

La vida de Eda y Serkan Bolat está llena de complicaciones e impedimentos, por lo que es probable que este momento de felicidad se encuentre con un nuevo bache que tendrán que sortear si quieren ser felices para siempre. Lo que sí es seguro es que con su compromiso con el empresario, la florista se enfrenta abiertamente a su abuela y puede provocar que estalle una guerra con consecuencias fatales. Solo sabremos en el próximo capítulo de “Love Is in the Air” el próximo martes por Telecinco y Divinity.