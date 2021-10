La famosa serie romántica “Love Is in the Air”, más conocida como “Sen Çal Kapımı” en su país de origen, es uno de los programas turcos que continúa sumando espectadores debido a su atrapante trama. La historia gira en torno a Serkan (Kerem Bürsin), Eda (Hande Erçel) y Kiraz (Maya Başol), una familia que ha pasado por una serie de problemas y que ahora parece tener un futuro esperanzador.

La producción otomana se estrenó en Turquía el 8 de julio de 2020, ganando con el paso de los capítulos un público que no se pierde cada estreno. “Love Is in the Air” cuenta con dos temporadas, que incluyen 52 episodios de 120 minutos que contienen altas dosis de diversión y algo de drama.

Una de las escenas más esperadas de la nueva temporada fue el compromiso de Serkan y Eda, evento que finalmente se concretó, para el agrado de los televidentes. A continuación, conoce todos los detalles.

La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat se pone cada vez más interesante en "Love is in the air" (Foto: MF Yapım)

LA PEDIDA DE MANO DE SERKAN A EDA

Con la ayuda de la pequeña Kiraz y sus demás seres queridos, Borat se encarga de preparar una sorpresa especial para el amor de su vida. Eda no entendía de qué se trataba todo el misterio del viaje en carro que le había organizado el padre de su hija, sin embargo, todo cobra sentido cuando el arquitecto baja del vehículo y le propone matrimonio:

“Eda Yildiz, la estrella más hermosa de todas, la mujer más bella, el hada más mágica. Me has hechizado. Mi mente, mi corazón e incluso mi alma te pertenecen. ¿Quieres casarte conmigo?”.

Emocionada, la joven no duda su respuesta y le dice que si acepta el compromiso. Lo que no pensó es que Serkan ya tenía todo elaborado, incluida la boda que planeó en un instante.

¿CÓMO VER A HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Los fans de España pueden seguir disfrutando a la pareja del momento cada tarde en Divinity.

De lunes a viernes a las 17:45 horas, Eda y Serkan te esperan para que sigas disfrutando de los nuevos capítulos de “Love Is in the Air”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SEN CAL KAPIMI”?