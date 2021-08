“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) es la telenovela turca que ha conquistado a España desde la señal de Telecinco, pero que en su fase final no ha sido muy bien tratada por el canal con sus constantes cambios en su horario, que además la quitó y ahora regresó a su programación, en un horario inesperado, que ha generado malestar en los seguidores de la historia de amor protagonizada por los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin.

La telenovela turca “Love Is in the Air” es una comedia romántica que narra la historia de Eda Yıldız, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía, “Love Is in the Air”, también conocida como “Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire”. Desde su estreno en julio de 2020 ha sido vista en más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR” EN TELECINCO?

Telecinco decidió reincorporarar “Love Is in the Air”, pero no es su horario habitual. La popular serie se emitirá luego de que finalice “Titanic”, la película ganadora de varios oscares y dirigida por James Cameron que ocupará el horario de las 23:00 horas (11 de la noche hora local). El filme, que es algo largo, terminaría a la 1.45 de la madrugada del miércoles 4 de agosto. dando pase a la telenovela turca. La situación ha ocasionado varios post de quejas por parte de la audiencia.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR” EN DIVINITY?

Los últimos capítulos de la primera temporada de la comedia romántica turca serán transmitidos por la señal de Divinity de lunes a viernes a las 17:45 horas (5:45 P.M hora local de España).

¿EMITIRÁN LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Los fanáticos de la serie podrán seguirla también en la segunda temporada, ya que Divinity la plataforma indicó que la emitirá en exclusiva “Sen Cal Kapimi”. La segunda entrega de la miniserie se empezó a emitir en Turquía el pasado 8 de junio de 2021 y, de acuerdo con los medios turcos, llegará a su final el próximo miércoles 18 de agosto.