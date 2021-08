La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, sigue cautivando al público español. La segunda temporada de “Love is in the air’' se estrenó el pasado 9 de agosto por Divinity y desde entonces los fans de la telenovela turca no hacen otra cosa que hablar del reencuentro de Eda y Serkan, cinco años después de estar separados, donde los protagonistas vuelven a cruzar sus caminos.

Como se recuerda, inicialmente “Sen Çal Kapımı'’-nombre original de la telenovela turca- se emitía por Telecinco. Sin embargo, Mediaset España tomó la decisión de retirarla de la programación del canal y optó por regalar la serie turca a Divinity, que ha emitido los últimos episodios de la primera entrega y los nuevos de la segunda temporada.

“Love is in the air’' está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapım)

La segunda temporada de “Love Is in the Air” inició con un salto en el tiempo de cinco años, en el que Eda y Serkan están separados. Sin embargo, los protagonistas tienen una hija en común, Kiraz, aunque el empresario desconoce esto. Entonces, ¿qué pasará en el próximo capítulo de la serie turca y cuál es el horario de esta semana? Aquí te lo contamos.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE ESTA SEMANA DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

La segunda temporada de “Love is in the air’' se emite en España de lunes a viernes a las 17:45 horas por Divinity.

Mientras los nuevos capitulos de la segunda temporada de “Love is in the air’' está empezando a emitirse en España, en su país de origen Turquía la ficción ya está cerca de llegar a su final.

Cabe recordar que si quieres disfrutar de ‘Love is in the air’ y las telenovelas más exitosas de Divinity completas y además ver los capítulos por adelantado, debes suscribirte a Mitele PLUS.

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPITULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

En el próximo capítulo de “Love is in the air’', Serkan pondrá a prueba la paciencia de Eda y volverá a demostrar que siempre consigue lo que quiere. El empresario hará continuas correcciones al proyecto paisajístico de la florista, lo que llevará a Eda al límite.

“Ese hombre me va a volver loca. Ya estoy harta. Dile a tu jefe que voy para allá”, dice Eda a la asistente de Serkan, quien ha planeado todo para que la joven vuelva a la oficina de Estambul.

Por otro lado, Eda se confesará con Burak y recordará los momentos más duros que pusieron fin a su relación con Serkan. Muy afectada, la florista le relata cómo sucedió todo y cómo su relación cambió cuando le diagnosticaron cáncer.

“Tras unos meses le hicieron las últimas pruebas. Durante un tiempo fue bien pero luego quiso volver a trabajar y yo volví también. Dijo que ya no quería trabajar conmigo porque no se concentraba, empezó a trabajar cada día más y yo me encerré y me aislé en casa. No terminé la carrera porque no pude irme cuando estaba enfermo y culpé a Serkan”, recuerda Eda.

Además, la florista revela cómo se enteró de su embarazo y que Serkan es el padre de Kiraz. “Las peleas se intensificaron y dijo algo que yo no me atrevía. Dijo que no quería volver a verme, dijo que cuanto más lejos mejor. Me echó y me fui a Italia. No sabía que estaba embarazada. Me enteré cuando estaba en Italia. Esa es la historia”, le cuenta Eda, quien llegó a presentarse en la puerta de su casa para contarle la verdad pero que no pudo.