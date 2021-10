¿Qué horario tendrá “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Çal Kapımı” se ha convertido en una de las historias más divertidas y conmovedoras de la pantalla chica. Protagonizada por Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), la producción televisiva ha conseguido un éxito en su país, lo que se ha replicado a otros continentes, como pasó antes con “Mi hija” (“Kizim”), “Mujer” (“Kadin”), entre otras.

La comedia romántica tuvo su debut en Turquía el 8 de julio de 2020. Su temporada 1 duró hasta el 17 de abril de 2021, con un total de 39 episodios. Su gran acogida le valió que se le renovara para una entrega más, algo atípico en las novelas de dicho género.

¿Cuántos capítulos tiene “Love Is in the Air”? En total, la serie otomana cuenta con 130 episodios de 120 minutos aproximadamente en su emisión original. Su final ya se ha emitido en su país de origen el 8 de setiembre de 2021, siendo uno de los más seguidos.

De esta manera, la telenovela turca salió en España el 11 de enero de 2021, a través de la señal de Telecinco. Sin embargo, terminó como uno de los programas claves de Divinity hasta la actualidad. La historia de Eda y Serkan ya se encuentra en sus últimos episodios.

Eda y Serkan en una de las escenas de "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ HORARIO TIENE “LOVE IS IN THE AIR” ESTA SEMANA EN DIVINITY?

“Love Is in the Air” estrena episodios nuevos de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. De esta manera, los capítulos de la telenovela turca se emiten a diario en el horario de las 16:30 horas.

Así lo indica la programación oficial del mencionado canal de televisión, que ya está mostrando los episodios de la temporada 2 de “Sen Çal Kapımı”, que también es conocida como “Me robaste el corazón” en otros países.

Además, los seguidores de la producción otomana pueden mirar los episodios de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS, donde también se pueden sintonizar los capítulos por adelantado de todas las telenovelas que se transmiten en Divinity.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

SECRETO REVELADO

En los próximos capítulos de “Love Is in the Air”, Kiraz pondrá en aprietos a sus padres Eda y Serkan al enterarse de que un bebé viene en camino para agrandar la familia. Sin embargo, la pareja no quiere que los demás se enteren de su secreto. Por eso, la pequeña los chantajeará para salirse con la suya.

“Cuando nazca mi hermanita le pondremos juntas el nombre al pony. Estás embarazada, el bebé ya está en camino. Te he oído decirlo”, fue lo que les dijo la niña. Serkan y Eda harán todo lo posible para que su secreto no sea revelado entre su entorno más cercano.

Serkan y Kiraz en la telenovela turca "Love is in the air". (Foto: MF Yapım)

LA CASA DE ENSUEÑO

Mientras que, en otro momento, Serkan le dará una gran sorpresa a Eda. La noticia de que un nuevo bebé alegrará su familia ha animado al hombre de negocios quien no ha escatimado gastos para comprar una casa de ensueño. La propiedad, por supuesto, la obtuvo antes de la crisis por la que atravesó su empresa.

“¿Recuerdas que Piril y el equipo te hicieron preguntas sobre cómo sería la casa en la que te gustaría vivir? Lo anoté e hice un diseño”, le explica Serkan. Mientras que Edan, emocionada, admite que “es la casa de mis sueños”. La pareja vivirá uno de sus momentos memorables.

LA ABUELA DE EDA

Otro de los momentos claves de los siguientes capítulos de “Sen Çal Kapımı” será la visita que la pareja le hará a la abuela de Eda. Ella ha sido insistente y logró que Serkan acepte ir a la cena familiar que promete ser de las más reveladoras. ¿Qué sucederá en la reunión en “Love Is in the Air”?

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SEN CAL KAPIMI”?

Hande Erçel (Eda Yıldız)

Kerem Bürsin (Serkan Bolat)

Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)

Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)

Anıl İlter (Engin Sezgin)

Elçin Afacan (Melek Yücel - Melo)

Başak Gümülcinelioğlu (Pırıl Baytekin Sezgin)

Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)

Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)

Sinan Albayrak (Kemal Özcan)

Maya Başol (Kiraz Bolat Yıldız)

