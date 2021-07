“Love Is in the Air” es una de las telenovelas turcas más exitosas del momento. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha conquistado el corazón de miles de espectadores en España tras su emisión en distintos canales de Mediaset.

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, sigue a Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que conoce Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Sin embargo, lo que empieza como un juego termina por cambiar radicalmente sus destinos para siempre.

En la historia, una de las amigas de la protagonista con la que siempre se desahoga es Melo, personaje interpretado por la actriz turca Elçin Afacan. Gracias al éxito de “Love Is in the Air”, la intérprete de 30 años ha logrado ganar popularidad y han salido a la luz detalles de su trayectoria artística.

“LOVE IS IN THE AIR”: CUANDO ELÇIN AFACAN SUBIÓ 20 KILOS PARA UNA TELENOVELA

Elçin Afacan es la actriz turca que interpreta a Melek Yücel, a quien llaman con cariño ‘Melo’, una de las grandes amigas y confidentes de Eda en “Love Is in the Air”. Ella trabaja como cajera y azafata a tiempo parcial, y pese a que ha sufrido varias decepciones amorosas, está obsesionada con encontrar un esposo y tener muchos hijos.

La actriz Elçin Afacan nació en Estambul y tiene 30 años de edad. Tras completar su educación en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan (Estambul) dio el paso al mundo de la interpretación con su primera actuación en el programa “Our Mission Comedy” (2016) retransmitido por FOX Turquía.

Luego, interpretó al personaje de Gülçin en la serie “İçerde” (2016) emitida en el programa de televisión Show TV. Un año después, 2017l, dio vida a una estudiante en la serie “Deli Gönül”.

En el año 2019, Elçin Afacan fue parte de la serie llamada “Bir Aile Hikayesi” emitida por FOX. En este proyecto, la actriz tuvo que subir 20 kilos de peso para poder interpretar a su personaje Beste Güneş.

“En Bir Aile Hikayesi (2019) tuve que ganar más de veinte kilos para interpretar a mi personaje”, recuerda Elçin Afacan en entrevista para el medio español “Diez Minutos”.

Su popularidad fue en aumento y este año se ha disparado con gracias al éxito de “Love is in the air” en España. Elçin Afacan tiene cerca de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y ha sido imagen de diversas revistas como Elle.

Elçin Afacan, en entrevista con “Diez Minutos”, reveló que siempre ha querido dedicarse a la actuación y que desde pequeña tenía claro que quería vivir haciendo esto. “Tenía clara cuál era mi vocación”, dice la actriz que nació en 1991.

“Mis padres siempre me apoyaron. Soy una persona bastante familiar y perseverante como ellos”, agrega Elçin Afacan, quien señala que su familia es muy importante en su vida.

Sobre su personaje en “Love is in the air”, Elçin Afacan afirma que se identifica con el carácter afable de Melo. “Ella es como yo, siempre está ahí para ayudar a su pandilla. Estoy orgullosa de quienes me rodean”, señaló.