Tal y como ocurrió en 2020, Telecinco decidió reemplazar el capítulo de la exitosa telenovela “Love Is in the Air” que debía ser emitido el martes 20 de julio. En vez de la historia de Eda y Serkan -que por cierto, se encuentra en los momentos más decisivos- la audiencia española verá en su horario habitual la película “Titanic”.

La razón es porque Telecinco ha decidido que su producción no compita con el desenlace esperado de “Kadin” (“Mujer”), que será transmitido este día por Antena 3. Como lo mencionamos, no es la primera vez Telecinco usa la estrategia de colocar a la cinta de James Cameron, el 20 de agosto de 2020 hizo lo mismo, día en que “Mujer” tuvo un 15,3 por ciento de la audiencia, mientras que “Titanic” se quedó con un 13,7 por ciento.

Dicho esto, los fanáticos de la telenovela turca “Love Is in the Air” se preguntan cuándo podrá continuar viendo la historia de amor de Eda y Serkan. A continuación, te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Telecinco decidió reemplazar el capítulo de la exitosa telenovela “Love Is in the Air” que debía ser emitido el martes 20 de julio (Foto: MF Yapım)

CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL CAPÍTULO POSTERGADO

La telenovela turca no se emitirá el 20 de julio en Telecinco y por el momento se desconoce si volverá a emitirse el mismo día de la semana o la cadena de Mediaset tiene otra intención en mente. Habrá que esperar para ver en qué día decide la cadena retomar “Love Is in the Air”.

Por otro lado, Telecinco ha colocado en su parrilla televisiva a “Love Is in the Air” para después de la emisión de Titanic, es decir a las 1:45 horas, pero no ha especificado de que se trate de un nuevo capítulo.

Cabe mencionar que, hace algunas semanas, Mitele Plus redujo la subida de nuevos capítulos de la ficción turca a dos días de la semana, lunes y jueves, debido “a una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada”. Tal parece que la estrategia de la plataforma es reducir el ritmo de emisión de la telenovela ya que solo le quedan por subir tres episodios: el 120, el 121 y el 122.