Antes de lograr la fama que ahora tiene en Turquía, Kerem Bürsin, el protagonista de “Love Is in the Air”, tuvo que trabajar duro por hacerse de un nombre. De hecho, su carrera no lo inició en su país de origen, sino en Estados Unidos, país que lo acogió a los 12 años cuando él y su familia se mudaron por el trabajo de su padre.

Es así que para Kerem Bürsin, Estados Unidos cumple un factor importante en su vida y carrera. Allí, el protagonista de “Sen Çal Kapımı” se licenció en Comunicación y Marketing, y también empezó con la actuación, apareciendo en algunas producciones; aunque recién alcanzó el reconocimiento cuando volvió a Turquía y se unió al mundo de las telenovelas.

Luego de vivir 14 años en Norteamérica, el actor turco regresó a su país, donde debutó en pantalla en “Güneşi Beklerken”, interpretando a Kerem Sayer. Desde entonces no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su tierra natal. No obstante, en un momento de su vida, Bürsin había olvidado sus raíces; él mismo contó al respecto.

Kerem Bürsin en "Love Is in the Air", donde interpreta a Serkan Bolat (Foto: MF Yapım)

EE.UU. HIZO QUE KEREM BÜRSIN OLVIDE SUS RAÍCES TURCAS

Durante su estancia en Italia, Kerem Bürsin fue invitado al programa “Verissimo”, de Silvia Toffanin, con quien mantuvo una larga conversación. Entre sus revelaciones más personales, el actor contó que hubo un momento de su vida que sitió que estaba olvidando sus orígenes.

De acuerdo con el galán turco, pasar tanto tiempo fuera de Turquía llegó a pasarle factura y, con el paso de los años, fue olvidando su lugar de origen. Él creció como un estadounidense más, acostumbrado a las tradiciones anglosajones y con el inglés como su primera lengua. Sin embargo, sabía que provenía de otro país y no lo podía ocultar.

En muchas oportunidades, las personas le preguntaban de dónde venía su nombre o su apellido y el actor decía que era turco, aunque no se sentía de dicho país pues no conocía bien su cultura. De hecho, Kerem Bürsin solo visitaba Turquía en vacaciones.

Así continuó su vida, sin profundizar la verdadera identidad del país donde nació. Fue recién cuando se mudó a Turquía, cuando ya era adulto, que pudo acercarse más a sus raíces. Ahora, ese momento de su vida es una anécdota más que puede contar donde sea pues se siente muy orgulloso de ser turco.