“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) se convirtió en un auténtico fenómeno global, pues en cada país que ha sido emitida ha logrado alcanzar altos índices de audiencia. El público de Turquía, Europa y especialmente Latinoamérica quedó encantado con la historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes además de ser pareja en la vida real, son los actores turcos más populares del momento.

El éxito indiscutible que ha alcanzado “Love Is in the Air”, producción otomana que ha llegado a más de 40 países, ha supuesto un excelente escaparate internacional para sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se alistan para emprender nuevos proyectos tras el desenlace de la serie turca que los ha hecho conocidos en casi todo el mundo.

Ahora que “Love Is in the Air” ha llegado a su fin en Turquía -en España aún faltan algunas semanas para descubrir el desenlace de la historia de amor de Eda y Serkan-, Keren Bürsin y Hande Erçel planean viajar a Estados Unidos, donde el encargado de interpretar a Serkan Bolat pasó gran parte de su infancia y de su juventud. Fue precisamente en el país norteamericano donde Bürsin trabajó como chofer de Margot Robbie. Aquí te contamos la historia.

“LOVE IS IN THE AIR”: CUANDO KEREM BÜRSIN TRABAJÓ COMO CHOFER DE MARGOT ROBBIE

Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan Bolat en “Love Is in the Air”, se ha convertido en uno de los actores turcos más exitosos y populares del momento. Esto ha despertado gran interés del público por conocer la vida personal del intérprete de 34 años, quien tiene un ejército de seguidores en las redes sociales.

En diferentes entrevistas que ha brindado a los medios turcos, Kerem Bürsin ha contado que su infancia no fue como la de cualquier otro niño normal. Cada 2 o 3 años tenían que mudarse a un nuevo país o ciudad, esto se debía a la profesión de su padre, que trabajaba como ingeniero para una importante petrolera.

Esta situación le permitió a Kerem Bürsin conocer diferentes países, como Estados Unidos, donde pasó gran parte de su infancia y de su juventud. En el país norteamericano fue donde Bürsin comenzó a hacer sus primeros pinitos como actor y donde vivió varias experiencias que aún recuerda.

Durante una entrevista concedida al programa de Ibrahim Selim en You Tube, Kerem Bürsin reveló que antes de hacerse famoso trabajó en Estados Unidos como chófer en Los Ángeles. Este no fue su único empleo allí, puesto que Bürsin también estuvo trabajando como entrenador personal y aparcacoches.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del pasado de Kerem Bürsin en Estados Unidos es que fue el chófer de una gran estrella de Hollywood: Margot Robbie. En ese momento, según explicó el actor turco, Margot Robbie era una desconocida y aún no había protagonizado ninguno de los papeles que la llevaron a la fama.

“Llevaba a actores en una compañía por 75 € al día. Llevaba a actores extranjeros a los lugares que querían ir. Me dijeron que vendría Margot Robbie, no sé si era famosa en ese momento. Ella iba a un casting. Estuvimos con ella durante dos semanas. Luego se fue. Volvería más tarde y ya se hizo famosa”, recordó el actor turco en el programa de Ibrahim Selim.

Margot Robbie, quien alcanzó la fama como Harley Quinn en “Escuadrón Suicida” y nominada al Oscar a Mejor actriz por “Yo, Tonya”, se cruzó en la vida del actor turco, cuando ambos eran dos desconocidos dentro del mundo de la actuación.

Ahora Kerem Bürsin, convertido en una estrella internacional, busca nuevas oportunidades profesionales y está dispuesto a ir donde sea que le lleven sus sueños. El talento y carisma que ha mostrado en “Love Is in the Air” le auguran un futuro prometedor.